Уже почти тысячу липчан покусали клещи

119 снятых с людей клещей были заражены.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 984 человека. Среди пострадавших 465 детей (47,2%).



Были доставлены для исследования 884 клеща, из них 119 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (13,4%), 61 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6,9%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,7%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.



В 17,7% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в – 64,9% случаев на территории домовладений и приусадебных участков.



Акарицидные обработки в Липецкой области проведены на площади 937 гектаров, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании — на площади 50 гектаров (из 80 запланированных).