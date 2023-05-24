Здоровье

сегодня, 13:32

Уже почти тысячу липчан покусали клещи

4 308
#клещи
1
Уже почти тысячу липчан покусали клещи

119 снятых с людей клещей были заражены.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 984 человека. Среди пострадавших 465 детей (47,2%).

Были доставлены для исследования 884 клеща, из них 119 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (13,4%), 61 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6,9%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,7%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.

В 17,7% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в – 64,9% случаев на территории домовладений и приусадебных участков.

Акарицидные обработки в Липецкой области проведены на площади 937 гектаров, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании — на площади 50 гектаров (из 80 запланированных).
4 308
#клещи
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин.

6 минут назад
Как не обрабатывали,так и не обрабатывают. Одна показуха и отписки на бумажках. Такого реально никогда не было. Вчера с собаки после прогулки по городу двух штук снял.
ответить

Кум

23 минуты назад
Забота власти о липчанах на лицо!
ответить

Безмасочник

26 минут назад
Чего переполошились то? Я в прошлом году ловил клеща в посадках и болел болезнью Лайма. Неприятно, но ничего страшного нет, это не ковид.
ответить

Чушь

48 минут назад
Никто не обрабатывает. Такой страсти не было никогда
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
44
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Липчанин сел на печь в бане: он госпитализирован с глубокими ожогами
#ожог
8
Липчанин сел на печь в бане: он госпитализирован с глубокими ожогами

вчера, 14:52

Здоровье
В Липецкой области циркулируют риновирусы и парагрипп
#ОРВИ #грипп #коронавирус
9
В Липецкой области циркулируют риновирусы и парагрипп

вчера, 13:49

Здоровье
Уже 721 человек пострадал от укусов клещей
#клещи
11
Уже 721 человек пострадал от укусов клещей

17.05.2023 13:44

Здоровье
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболелел 4 401 человек
#ОРВИ #грипп #коронавирус
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболелел 4 401 человек

17.05.2023 10:30

Здоровье
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по клещам
#клещи
10
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по клещам

12.05.2023 14:44

Здоровье
В Липецкой области уже 529 человек пострадали от клещей
#клещи
12
В Липецкой области уже 529 человек пострадали от клещей

10.05.2023 11:33

Здоровье