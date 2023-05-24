Сегодня в Липецке: День славянской письменности и самые высокооплачиваемые вакансии в Липецке

Рассказываем самое главное про наступившую среду.

Потеплеет, но дожди не уйдут

Сегодня в Липецке температура поднимется до 23-25 градусов. Правда, местами возможны дожди, но небольшие.







Магнитная буря продолжается

Подробнее о том, откуда берётся буря и чем она грозит метеозависимым людям, мы рассказывали вчера. Сегодня прогнозируется пик. Если вчера активность выброса плазмы, фотонов и т.д. фиксировалась на 4 балла по десятибалльной системе, то сегодня – до 5, с завтрашнего дня буря пойдёт на спад.

Отключение воды в центре и в районе Манежа

С 10:00 станут бесполезными краны в центральной части города на улицах Неделина, 10, 12 и Фрунзе, 27, 29, 32, 34, 43. Причиной станут работы по врезке новой трубы в районе улицы Неделина, 10. Водоснабжение восстановят по окончании работ.







С аналогичными трудностями столкнутся и жители района Манежа. С 10:00 перекроют воду на улицах 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 4а/1,4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18. Отключение коснётся и детского садика №29 на 50 лет НЛМК, 15а, а также школы №27 (ул. Лутова, 15).

Неудобства придётся испытать из-за устранения утечки возле дома на улице 50 лет НЛМК, 2/1. Воду подадут после окончания ремонта.

Отключение света в Липецке и в Ссёлках

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами на электросетях запланировано отключение света на улицах Гагарина, 17, 19, 21, 26; Московской, 6а; Плеханова, 59, 61, 63а, 65, 67; Пролетарской, 12; Череповецкой, 17; Шаумяна, 22, 24; на площади Плеханова, 65.







В это же время отключат свет и в селе Ссёлки на улице Кирова в домах с 7 по 71, а также 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85.

Пробки

Первые заторы в Липецке начинаются ещё до 6 утра – сначала небольшие, но если вы едете позже, велик риск попасть и в крупную пробку. Чтобы не начинать день с опоздания, советуем перед выездом изучить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях и по возможности выбрать оптимальный маршрут.







Приём у вице-мэра Сегодня личный приём граждан проведёт заместитель глав администрации Липецка Анна Шамаева.



В администрации она курирует департаменты образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта, управления городскими округами, управление опеки и охраны прав детства, отдел по работе с молодежью. Если у вас есть вопросы, касающиеся этих ведомств, то можно попробовать записаться на приём, который состоится в администрации Липецка (пл. Театральная. 1) в кабинете 102 сегодня с 14:00. День славянской письменности Традиционный праздник отмечают сегодня, 24 мая. Это день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, с которыми связывают зарождение славянской письменности.



Два брата-проповедника родом из Греции жили в IX веке. Они почитаются и в Европе и вообще очень многое сделали для европейских языков. Путешествовали миссионеры и к славянам, благодаря чему у древних племён появился первый алфавит – крилллица. Вскоре возникло и первое древнерусское государство после призвания в 862 году на Русь варягов. Сводный хор (6+) В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня в 12:00 в честь Дня славянской письменности и культуры состоится праздничный концерт.



К слову, точно такой же концерт начинается одновременно в нескольких российских регионах. На липецкой сцене выступит детский сводный хор учащихся школ искусств. В его составе готовятся петь более 250 отобранных на конкурсной основе детей из 22-х Детских школ искусств, представляющих 13 муниципальных образований Липецкой области. Руководить и дирижировать ими будет заслуженный работник культуры Липецкой области Людмила Жаринова. Освоить глаголицу и кириллицу (6+) А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 13:00 состоится интерактивно-познавательная программа «Грамоте учиться — всегда пригодится». Гости познакомятся с жизнью и просветительской миссией Кирилла и Мефодия, совершат видеоэкскурс в историю возникновения славянской письменности. В увлекательном интеллектуальном состязании участники попробуют освоить глаголицу и кириллицу, выполняя творческие и игровые задания. Они сравнят современный алфавит и древние славянские азбуки, потренируются в начертании букв и написании слов, раскроют смысл крылатых выражений. Танцы народов мира (6+) Сегодня вечером в парке Победы вы можете совершенно бесплатно насладиться танцами и ритмами, характерными для разных точек планеты. В 18:00 начнётся отчётный концерт многократных победителей всероссийских и международных конкурсов - ансамбля танцев народов мира «Караван», которым руководит Валентина Руднева.





Фото vk.com/club.karavan48 Юные и взрослые танцоры покорят публику своей энергетикой, артистизмом и танцевальным мастерством. Восточные, цыганские, испанские, фламенко, а также тематические танцевальные номера - это далеко не весь список стилей, которые танцоры продемонстрируют зрителям. Джаз (12+) Крупный концерт состоится сегодня в липецком доме Музыки (ул. П.Осипенко, 18). В 19:00 на сцену выйдет липецкий джазовый оркестр под управлением Дмитрия Кошкина, а также гости из Москвы.



В Липецк приедут известный саксофонист, дирижёр, преподаватель детской академии джаза Игоря Бутмана Денис Мельников и один из наиболее ярких и востребованных трубачей Москвы Михаил Бручеев. Он не раз становился лауреатом различных джазовых конкурсов и фестивалей, в том числе джаз-фестиваля «Евразия», «Live in blue bay», «Джаз-парнас», «Gnesin jazz». Джазовые композиции будет исполнять вокалистка Наталья Волкова. Музыка кино (12+) А в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня в 18:00 состоится концерт Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, правда – виртуальный. Виртуальный концерт – это значит, что музыканты будут играть в Москве, а всё происходящее будет показывать на большом экране в разных городах, в том числе в Липецке. Современная видео и акустическая системы Липецкой государственной филармонии позволяют передать уникальное звучание музыки.



Оркестр был основан в 1924 году и с тех пор исполнил музыку к сотням и тысячам отечественных кинофильмов, многие из которых любимы зрителями. В концерте под управлением дирижера Сергея Скрипки прозвучат произведения Б.Чайковского, В. Юровского, В. Овчинникова, Р. Щедрина, К. Хачатуряна, А. Шнитке, В. Петрова, В. Баснера, Н. Сидельникова, И. Шварца, Н. Крюкова и многих других. Билет на концерт стоит символические 100 рублей. Найти высокооплачиваемую работу в Липецке Сервис SuperJob изучил состояние рынка труда в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Например, в Иркутске самым высокооплачиваемым предложением на рынке труда является должность финансового директора, на которой предлагают зарплату от 132 тысяч рублей. В Барнауле требуется токарь расточник – 120 тысяч рублей, в Хабаровске – главный инженер – 170 тысяч рублей.



В Липецке столько не заработать. Самым высокооплачиваемым предложением на рынке труда в мае стала должность электрогазосварщика – от 70 тысяч рублей. Далее идут старшие медицинские сёстры и бухгалтеры – от 65 тысяч, менеджеры по продажам – от 60 тысяч рублей. Дорогие липчане. В разгар рабочей недели все же не забывайте интересоваться окружающим миром и его новостями. Сделать это просто – чаще заходите на GOROD48 и из поля вашего зрения не ускользнёт ни одна существенная деталь. Все нужное, важное, полезное и интересное мы уже с раннего утра собираем для вас. Ждём вас на сайте снова и снова!







