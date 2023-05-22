Общество
34 минуты назад
Пробы воды из реки у двух городских пляжей соответствуют нормам
А вот вода у Сокольского пляжа небезопасна.
Сегодня стали известны результаты анализа проб воды из реки Воронеж, которые в начале мая взяли сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области». Как рассказала GOROD48 начальник отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Хвенчук, пробы воды из реки у Центрального пляжа и пляжа ЛТЗ соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Из реки у Сокольского пляжа — не отвечают нормам. В этом месте реки санитарные врачи возьмут повторные пробы. Сейчас они готовят документы для получения экспертно-эпидемиологического заключения.
Напомним, в прошлом году из-за несоответствия качества воды реки Воронеж безопасным для здоровья стандартам Роспотребнадзор предписал мэру Липецка не допускать работу пляжей.
Официально пляжный сезон в Липецке начинается 1 июня. Однако горожане, не дожидаясь его открытия, уже давно купаются и загорают.
Напомним, в прошлом году из-за несоответствия качества воды реки Воронеж безопасным для здоровья стандартам Роспотребнадзор предписал мэру Липецка не допускать работу пляжей.
Официально пляжный сезон в Липецке начинается 1 июня. Однако горожане, не дожидаясь его открытия, уже давно купаются и загорают.
Садовод
антон