Общество

34 минуты назад

Пробы воды из реки у двух городских пляжей соответствуют нормам

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#пробы воды #река Воронеж #пляжи #купальный сезон
Пробы воды из реки у двух городских пляжей соответствуют нормам

А вот вода у Сокольского пляжа небезопасна.

Сегодня стали известны результаты анализа проб воды из реки Воронеж, которые в начале мая взяли сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области». Как рассказала GOROD48 начальник отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Хвенчук, пробы воды из реки у Центрального пляжа и пляжа ЛТЗ соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Из реки у Сокольского пляжа — не отвечают нормам. В этом месте реки санитарные врачи возьмут повторные пробы. Сейчас они готовят документы для получения экспертно-эпидемиологического заключения.

Напомним, в прошлом году из-за несоответствия качества воды реки Воронеж безопасным для здоровья стандартам Роспотребнадзор предписал мэру Липецка не допускать работу пляжей.

Официально пляжный сезон в Липецке начинается 1 июня. Однако горожане, не дожидаясь его открытия, уже давно купаются и загорают.
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#пробы воды #река Воронеж #пляжи #купальный сезон

Комментарии (2)

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Садовод

8 минут назад
На Соколе рост цен на продукты не повлиял на процессы пищеварения, а вот на Ниженке народ наверно победнее, потому и вода чище ПОКА(!) Июнь покажет
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антон

8 минут назад
можно пить
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