Общество
28 минут назад
На Центральном пляже уже купаются и ловят двухкилограммовых лещей
По прогнозу синоптиков сегодня до +28 градусов, и мы решили посмотреть: открыли ли липчане пляжный сезон. Оказалось — да: на Центральном пляже уже много загорающих. А вот купаются пока только самые закаленные.
Один из купальщиков, Виктор, говорит, что открыл сезон еще 13 мая.
— По моим ощущениям, вода где-то 16 градусов, — делится Виктор.
На понтонном мосту стоят несколько рыбаков.
— Вы бы пораньше сюда пришли. Несколько часов назад рыбак поймал прямо с моста леща килограмма на два с половиной не меньше. Для пляжа, где рыба пуганная, это серьезный улов, — говорят рыбаки.
Вода у понтонного моста довольно чистая, тину, водоросли и мусор, о которых сообщали в городских пабликах весной, уже убрали: Центральный пляж готовят к сезону. На берегу лежат готовые к установке буйки, а информационный стенд сообщает о поиске работников на лето.
Дата открытия пляжного сезона традиционная — 1 июня. А вот можно ли купаться в Воронеже станет известно 20 мая, когда санитарные врачи сообщат итоги исследования речной воды.
Один из купальщиков, Виктор, говорит, что открыл сезон еще 13 мая.
— По моим ощущениям, вода где-то 16 градусов, — делится Виктор.
На понтонном мосту стоят несколько рыбаков.
— Вы бы пораньше сюда пришли. Несколько часов назад рыбак поймал прямо с моста леща килограмма на два с половиной не меньше. Для пляжа, где рыба пуганная, это серьезный улов, — говорят рыбаки.
Вода у понтонного моста довольно чистая, тину, водоросли и мусор, о которых сообщали в городских пабликах весной, уже убрали: Центральный пляж готовят к сезону. На берегу лежат готовые к установке буйки, а информационный стенд сообщает о поиске работников на лето.
Дата открытия пляжного сезона традиционная — 1 июня. А вот можно ли купаться в Воронеже станет известно 20 мая, когда санитарные врачи сообщат итоги исследования речной воды.
Кассир-уборщик?
Юрец-огурец
Алкан лтз