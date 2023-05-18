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28 минут назад

На Центральном пляже уже купаются и ловят двухкилограммовых лещей

3 482
#пляж #жара #вода
4
На Центральном пляже уже купаются и ловят двухкилограммовых лещей
По прогнозу синоптиков сегодня до +28 градусов, и мы решили посмотреть: открыли ли липчане пляжный сезон. Оказалось — да: на Центральном пляже уже много загорающих. А вот купаются пока только самые закаленные.



Один из купальщиков, Виктор, говорит, что открыл сезон еще 13 мая.

— По моим ощущениям, вода где-то 16 градусов, — делится Виктор.

На понтонном мосту стоят несколько рыбаков.

— Вы бы пораньше сюда пришли. Несколько часов назад рыбак поймал прямо с моста леща килограмма на два с половиной не меньше. Для пляжа, где рыба пуганная, это серьезный улов, — говорят рыбаки.






Вода у понтонного моста довольно чистая, тину, водоросли и мусор, о которых сообщали в городских пабликах весной, уже убрали: Центральный пляж готовят к сезону. На берегу лежат готовые к установке буйки, а информационный стенд сообщает о поиске работников на лето.





Дата открытия пляжного сезона традиционная — 1 июня. А вот можно ли купаться в Воронеже станет известно 20 мая, когда санитарные врачи сообщат итоги исследования речной воды.




3 482
#пляж #жара #вода
4

Комментарии (3)

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Кассир-уборщик?

5 минут назад
Такими темпами скоро мы увидим объявление: требуется менеджер-ассенизатор
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Юрец-огурец

15 минут назад
До благоустройства и туалет был бесплатный и лавочки у воды
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Алкан лтз

25 минут назад
Лещик к пиву хорош!
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