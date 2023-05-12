100-летие «Динамо» в Липецке начали отмечать на татами

Сегодня в динамовском дворце проходит турнир среди юношей, а завтра – представительные взрослые соревнования памяти Александра Фаустова.

В честь 100-летия спортивного общества «Динамо» в Липецке начались представительные соревнования по дзюдо.

Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации дзюдо Игорь Белякин, турнире «Юный динамовец» на татами выйдут более сотни юношей и девушек до 15 лет и юношей до 13 лет. Бороться с липчанами на награды приехали спортсмены из Волгограда, Краснодара, Воронежа, Орла, Рязани, Тамбова и других городов. По традиции сильные команды выставили елецкие «Спартак» и «Локомотив».







На тожественной церемонии открытия к юным борцам обратился легендарный Геннадий Бирюков, чемпион Европы по самбо 1974 (Мадрид) и 1976 (Ленинград). 70-летний ветеран напомнил о славных динамовских традициях и пожелал юному поколению продолжать славную победную историю своих предшественников.





Геннадий Бирюков пожелал удачи юным спортсменам

В честь векового юбилея спортивного общества медалями «Ветеран «Динамо» и благодарственными письмами были награждены те, кто на протяжении десятилетий ковал славу липецкого дзюдо и самбо: Василий Рябых, Владимир Якунин, Николай Климанов, Александр Толчеев и другие.



Президент областной федерации Игорь Белякин (справа) и легендарный динамовец мастер спорта СССР по дзюдо и самбо Андрей Шишкин.



Традиции – дело, безусловно, хорошее, но приходится признать и то, что во дворце спорта «Динамо», где некогда бился пульс липецкого спорта, своей секции дзюдо уже нет. Как и бокса, тяжёлой атлетики… Липецкие спортсмены представлены воспитанниками ОК СШОР, спортивной школы №6, клуба «Сталь», частных клубов.







Соревнования «Юный динамовец» являются прологом к завтрашнему крупному турниру среди взрослых, посвященному памяти мастера спорта, серебряного призёра первенства СССР среди юношей (Балаково-1983) Александра Фаустова. На этих соревнованиях выступят десятки спортсменов, в том числе мастера спорта из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.









