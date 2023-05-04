Коронавирус

18 минут назад

Коронавирусная статистика: один человек умер, четверых — госпитализировали

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек умер, четверых — госпитализировали

За последние 30-ть дней в Липецкой области от COVID-19 погибли 17 человек.

В Липецкой области за сутки выявили 23 случая COVID-19, один человек умер, четырех человек госпитализировали, выздоровели 45 человек. Для сравнения: 4 мая 2022 года были выявлены 83 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 338 случаев COVID-19, выздоровели 179 045 человек, умерли 3 988 человек.

За последние сутки в Рязанской области умер 41 человек, в Воронежской области — 38, в Тамбовской области — 31, в Орловской области — 25, в Курской области — 22, в Тульской области — 13. За сутки в Воронежской области умерли два человека, в Рязанской области — один человек.

В России за сутки выявили 4 273 случая COVID-19, госпитализировали 929 человек, выздоровели 7 482 человека, умерли 32 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 866 342 случая COVID-19, выздоровели 22 273 109 человек, умер 398 431 человек.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Липчанка

13 минут назад
Может в Рязанской и других областях заразились 41 и т д. , а то читать страшно...
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