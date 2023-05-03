В Липецкой области отменены запланированные на 9 мая парады и шествия

В Липецке, Ельце и районах области отменены парады и массовые шествия назначенные на 9 мая. Об этом сообщает правительство региона.





«Решение принято на очередном заседании оперативного штаба области с участием руководителей всех силовых ведомств. Правоохранительные органы располагают информацией о возможных провокациях в День Победы при проведении в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий», — рассказали в правительстве.



По сообщению правительства, праздничные мероприятия в Липецке будут рассредоточены по территории города и паркам. Программа мероприятий будет сокращена, а количество участников и гостей минимизировано. Дежурство полицейских 9 мая будет усилено.



