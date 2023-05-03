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В Липецкой области отменены запланированные на 9 мая парады и шествия

8 1166
#День Победы #парад
6
В Липецкой области отменены запланированные на 9 мая парады и шествия

В Липецке, Ельце и районах области  отменены парады и массовые шествия назначенные на 9 мая. Об этом сообщает правительство региона.  

«Решение принято на очередном заседании оперативного штаба области с участием руководителей всех силовых ведомств. Правоохранительные органы располагают информацией о возможных провокациях в День Победы при проведении в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий», — рассказали в правительстве.

По сообщению правительства, праздничные мероприятия в Липецке будут рассредоточены по территории города и паркам. Программа мероприятий будет сокращена, а количество участников и гостей минимизировано. Дежурство полицейских 9 мая будет усилено. 

8 1166
#День Победы #парад
6

Комментарии (8)

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Катюшка

6 минут назад
А почему бегунов пускают?
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48

14 минут назад
Animal Planet., сказал наивный защитник бродячих псов…
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Animal Planet.

36 минут назад
Безмасочник,что тебе страшно??? Как говорят,не ной,прорвемся.
ответить

Animal Planet.

41 минуту назад
Ребят,хорош возмущаться,для нашей безопасности стараются.
ответить

Безмасочник

43 минуты назад
Страшно становится.
ответить

Выпускница

46 минут назад
Отмените выпускной на Соборно тоже, пожалуйста
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Липчанин

50 минут назад
Слов много,смысла мало.Парад отменили? если да,то так и напишите.
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Житель Сокола

51 минуту назад
Нет слов, 5 мая можно бегать, а парад на 9 мая запрещено. Где логика?
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