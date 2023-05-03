сегодня, 17:30
В Липецкой области отменены запланированные на 9 мая парады и шествия
В Липецке, Ельце и районах области отменены парады и массовые шествия назначенные на 9 мая. Об этом сообщает правительство региона.
По сообщению правительства, праздничные мероприятия в Липецке будут рассредоточены по территории города и паркам. Программа мероприятий будет сокращена, а количество участников и гостей минимизировано. Дежурство полицейских 9 мая будет усилено.
Катюшка
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Animal Planet.
Animal Planet.
Безмасочник
Выпускница
Липчанин
Житель Сокола