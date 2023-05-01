Погода в Липецке

36 минут назад

Дожди отступят, но потеплеет не сразу

377
#дожди
Дожди отступят, но потеплеет не сразу

Завтра преимущественно без осадков, воздух прогреется до +16 градусов.

2 мая Липецкая область будет находиться в тылу уходящего на восток циклона: ночью местами пройдут небольшие дожди. 3 мая атмосферное давление повысится, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 мая - 8 градусов тепла, что на 3-5 градуса ниже климатической нормы, 3 мая – 10-11 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 4 мая – 13 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +11 до +16 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем она составит от +12 до +14 градусов.

День 2 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза. 

377
#дожди

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