Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева оценила деятельность психолого-педагогических классов Липецкой области

Сегодня заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева побывала в липецкой школе № 34. На круглом столе «Школа будущего» Татьяна Васильева вместе с липецкими коллегами обсуждала модель профориентации в виде психолого-педагогических классов.

В Липецкой области проект по созданию психолого-педагогических классов с 2019 года развивает ЛГПУ. Сейчас при поддержке вуза в 12 школах региона работают 18 педклассов, ещё 10 — находятся под кураторством ЕГУ, Лебедянского педколледжа, Усманского многопрофильного колледжа, Елецкого филиала РОСНОУ. В 2024 году в области должны открыться ещё 37 педклассов.Ведущий круглого стола, заместитель начальника областного управления образования и науки Алексей Волков, беседу начал с интересного вопроса — попросил поднять руки тех, кто учится в педклассах. Руки, понятное дело, подняли большинство из сидящих в зале детей. А Волков попросил поднять руки тех, кто намерен связать свою жизнь с педагогикой. Здесь поднятых рук оказалось меньше.— У любой профориентации есть две стороны медали: осознанный выбор профессии и осознанный не выбор профессии. Гораздо обиднее, когда без определенных представлений о профессии выпускник школы поступает в университет, проводит там два года и начинает понимать, что вообще не туда попал и надо все менять, — заметила Татьяна Васильева.Как сделать правильный выбор — это и обсуждали сегодня педагоги. Вице-губернатор Анатолий Якутин и первый вице-мэр Липецка Анна Шамаева рассказали о своем опыте выбора профессии.— Профессию учителя выбирают по зову сердца. Я как выпускник факультета иностранных языков прекрасно понимал, что у меня есть две опции: быть учителем английского языка или применять свои знания в других сферах. Так получилось, что попробовав и то, и другое, я оказался здесь. Ни о чем не жалею. И всем желаю никогда не жалеть о выборе профессии, — сказал Анатолий Якутин.Первый вице-мэр Анна Шамаева рассказала историю из своего детства, когда ее дед потребовал от мамы встать, чтобы поприветствовать проходившую мимо учительницу. Это настолько впечатлило девочку, что она решила стать педагогом.Татьяна Васильева обратила внимание на то, что нужно чаще рассказывать о современной профессии учителя. Ведь большинство людей школу представляют такой, какой она была во время их учебы. В Липецкой области постоянно строятся новые школы, работают «Кванториумы», действуют мастерские в колледжах и техникумах.—Почему девятиклассники не хотят идти в педагогические классы? — задал очередной вопрос ведущий.— Задача не в том, чтобы набирали больше, а чтобы это был осознанный выбор, —заметила Татьяна Васильева, добавив, что много лет проработала в школе. — Для женщины — это одна из лучших профессий, интересная, уважаемая, достойная.— Работать с детьми интересно. Я проводил классные часы в четвертых классах. С детства хотел стать учителем. Учителем быть круто, потому что тебя все знают, любят, потом дети тебя будут вспоминать, как хорошего человека, может быть, как родного. Когда это осознаешь — на сердце становится очень приятно, — говорит ученик психолого-педагогического класса Дмитрий Зимин.— Помимо всего прочего, психолого-педагогический класс — это не только прекрасная возможность примерить на себя профессию, но и способ приобретения навыков, которые пригодятся тебе в жизни при коммуникации с людьми, — уверена ученица такого же класса Елизавета Сакерина.В завершении круглого стола детей спросили, что бы они пожелали взрослым, и одна из учениц заметила: «Научиться видеть мир глазами детей». Вице-губернатор Анатолий Якутин отметил, что профессию нужно выбирать по душе:— Выбирайте профессию, с которой вы будете комфортно просыпаться каждое утро. И идти на работу с удовольствием, не потому что вы несете великую миссию, что тоже не исключается, но хотя бы потому, что у вас там будет коллектив единомышленников, с которыми приятно общаться, у вас будет хорошее настроение, хорошее самочувствие. Это многие и многие факторы, которые очень важны, — заключил Анатолий Якутин.Собственно говоря, в этих словах была вся соль профориентации. Понял, что нравится — занимайся. А не нравится, не надо тратить на это ни свое, ни чужое время. Педагогические классы для этого и созданы, чтобы будущие учителя точно знали, что их ждет в будущем.А Татьяна Васильева сегодня еще и вручила награды липецким учителям, внесшим значительный вклад в развитие психолого-педагогических классов. Благодарность Минпросвещения России получил 21 педагог.