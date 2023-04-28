Коронавирус

26 минут назад

За сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19 и никого не госпитализировали

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19 и никого не госпитализировали
В Липецкой области за сутки выявлен 31 случай COVID-19. Из ране заболевших выздоровели 69 человек. От болезни никто не умер, госпитализированных также нет. 

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 183 224 случая COVID-19, выздоровели 178 945 из заболевших, умерли —  3 983.

Среди регионов Центрального Черноземья максимальная сточная заболеваемость отмечена а Воронежской области, где за стуки зарегистрированы 310 новых случаев COVID-19. В Рязанской области — 56 новых случаев болезни, в Тамбовской области — 31, в Курской — 28, в Орловской — 24, в Тульской — 16. от СОМШВ-19 умерли по одном человеку в Рязанской и Тамбовской областях.

В целом по России минувший день увеличил число выявленных случаев COVID-19 на 6 548, госпитализированы 905 заболевших, выздоровели 7 775, умер 31 человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 839 878 случаев COVID-19, выздоровели 22 236 983 человека, умерли — 398 239.
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#коронавирус

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