Кражу телефона в липецком супермаркете записала камера видеонаблюдения

18 апреля в супермаркете по проспекте 60 лет СССР во время проведения дегустации продуктов у 46-летней сотрудницы магазина украли сотовый телефон за 15 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, продавец попросила потерпевшую сфотографировать дегустационную продукцию. Женщина в суматохе оставила телефон на прилавке.



Не найдя его, она попросила коллегу позвонить ей, услышала знакомую мелодию, но задержать похитителя не успела: звонок прекратился.



Кража попала на запись камеры видеонаблюдения магазина. Подозревают 66-летнюю пенсионерку. Телефон у неё уже изъят и возвращен хозяйке.



Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Пенсионерке теперь грозит до пяти лет лишения свободы.