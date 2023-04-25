Происшествия

9 минут назад

Кражу телефона в липецком супермаркете записала камера видеонаблюдения

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#кража
18 апреля в супермаркете по проспекте 60 лет СССР во время проведения дегустации продуктов у 46-летней сотрудницы магазина украли сотовый телефон за 15 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, продавец попросила потерпевшую сфотографировать дегустационную продукцию. Женщина в суматохе оставила телефон на прилавке.

Не найдя его, она попросила коллегу позвонить ей, услышала знакомую мелодию, но задержать похитителя не успела: звонок прекратился.

Кража попала на запись камеры видеонаблюдения магазина. Подозревают 66-летнюю пенсионерку. Телефон у неё уже изъят и возвращен хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Пенсионерке теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража

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