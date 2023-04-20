37-летнему ельчанину грозит до шести лет лишения свободы за пост «ВКонтакте»

Публикация была размещена ещё 27 февраля 2017 года.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни.



Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, за опубликованный 27 февраля 2017 года текст на странице «ВКонтакте» 37-летний ельчанин обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с применением насилия или с угрозой его применения». Санкции этой статьи предполагают до шести лет лишения свободы.



По версии следствия, подсудимый, разместив текст на своей странице в социальной сети, призывал к разжиганию ненависти, унижению и применению насилия в отношении лиц кавказской национальности, осознавая, что данные призывы могли привести к возбуждению ненависти, вражды и унижения по признаку расовой дискриминации.



Эти угрозы были направлены в адрес группы «выходцы из Северного Кавказа», Средней Азии и Закавказья». Публичные слова ельчанина были восприняты как реально осуществимые уроженцем республики Узбекистан, который сообщил об этом в правоохранительные органы.