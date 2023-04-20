Происшествия

19 минут назад

37-летнему ельчанину грозит до шести лет лишения свободы за пост «ВКонтакте»

236
#экстремизм #мигранты
37-летнему ельчанину грозит до шести лет лишения свободы за пост «ВКонтакте»

Публикация была размещена ещё 27 февраля 2017 года.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, за опубликованный 27 февраля 2017 года текст на странице «ВКонтакте» 37-летний ельчанин обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с применением насилия или с угрозой его применения». Санкции этой статьи предполагают до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, подсудимый, разместив текст на своей странице в социальной сети, призывал к разжиганию ненависти, унижению и применению насилия в отношении лиц кавказской национальности, осознавая, что данные призывы могли привести к возбуждению ненависти, вражды и унижения по признаку расовой дискриминации.

Эти угрозы были направлены в адрес группы «выходцы из Северного Кавказа», Средней Азии и Закавказья». Публичные слова ельчанина были восприняты как реально осуществимые уроженцем республики Узбекистан, который сообщил об этом в правоохранительные органы.
236
#экстремизм #мигранты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанин напал на соседа с палкой: ссора началась из-за котов
#конфликт #соседи #животные
11
Липчанин напал на соседа с палкой: ссора началась из-за котов

сегодня, 15:23

Происшествия
Липчанина осудили за мошенничество: в закусочной он подменил телефон
#мошенничество
1
Липчанина осудили за мошенничество: в закусочной он подменил телефон

сегодня, 13:57

Происшествия
Из гаража украли вещи на 39 300 рублей
#кража
4
Из гаража украли вещи на 39 300 рублей

сегодня, 13:18

Происшествия
Предполагаемым «чёрным риелторам» вменяют семь преступлений
#недвижимость. похищение
3
Предполагаемым «чёрным риелторам» вменяют семь преступлений

сегодня, 13:03

Происшествия
Дымовая шашка в доме на Яна Берзина оказалась средством от тараканов
#МЧС #дымовая шашка
11
Дымовая шашка в доме на Яна Берзина оказалась средством от тараканов

сегодня, 10:58

Происшествия
Два человека получили травмы в столкновении «ВАЗа» и «ГАЗели»
#авария #ДТП
3
Два человека получили травмы в столкновении «ВАЗа» и «ГАЗели»

сегодня, 09:56

Происшествия