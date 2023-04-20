Происшествия
19 минут назад
37-летнему ельчанину грозит до шести лет лишения свободы за пост «ВКонтакте»
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Публикация была размещена ещё 27 февраля 2017 года.
Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, за опубликованный 27 февраля 2017 года текст на странице «ВКонтакте» 37-летний ельчанин обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с применением насилия или с угрозой его применения». Санкции этой статьи предполагают до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, подсудимый, разместив текст на своей странице в социальной сети, призывал к разжиганию ненависти, унижению и применению насилия в отношении лиц кавказской национальности, осознавая, что данные призывы могли привести к возбуждению ненависти, вражды и унижения по признаку расовой дискриминации.
Эти угрозы были направлены в адрес группы «выходцы из Северного Кавказа», Средней Азии и Закавказья». Публичные слова ельчанина были восприняты как реально осуществимые уроженцем республики Узбекистан, который сообщил об этом в правоохранительные органы.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, за опубликованный 27 февраля 2017 года текст на странице «ВКонтакте» 37-летний ельчанин обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с применением насилия или с угрозой его применения». Санкции этой статьи предполагают до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, подсудимый, разместив текст на своей странице в социальной сети, призывал к разжиганию ненависти, унижению и применению насилия в отношении лиц кавказской национальности, осознавая, что данные призывы могли привести к возбуждению ненависти, вражды и унижения по признаку расовой дискриминации.
Эти угрозы были направлены в адрес группы «выходцы из Северного Кавказа», Средней Азии и Закавказья». Публичные слова ельчанина были восприняты как реально осуществимые уроженцем республики Узбекистан, который сообщил об этом в правоохранительные органы.
236