Сверхмассивную черную дыру обнаружили британские астрономы

Британские астрономы из Даремского университета c помощью гравитационного линзирования обнаружили сверхмассивную черную дыру массой примерно в 33 млрд раз больше массы Солнца, передает BFM . О работе астрономов из Даремского университета говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Эта черная дыра является одной из самых больших из когда-либо обнаруженных черных дыр и это верхняя граница того, насколько большими теоретически могут стать черные дыры.Для того чтобы выявить новый объект, специалисты применили метод гравитационного линзирования, основанный на отклонении света от удаленного тела и его увеличении галактикой на переднем плане. Также авторы использовали компьютерное моделирование DiRAC HPC, что позволило в деталях разглядеть световые изменения. Данная техника была впервые задействована для обнаружения черной дыры.По словам исследователей, их работа открывает возможность для астрономов обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.