В мире
сегодня, 10:21
Сверхмассивную черную дыру обнаружили британские астрономы
Британские астрономы из Даремского университета c помощью гравитационного линзирования обнаружили сверхмассивную черную дыру массой примерно в 33 млрд раз больше массы Солнца, передает BFM. О работе астрономов из Даремского университета говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Эта черная дыра является одной из самых больших из когда-либо обнаруженных черных дыр и это верхняя граница того, насколько большими теоретически могут стать черные дыры.
Для того чтобы выявить новый объект, специалисты применили метод гравитационного линзирования, основанный на отклонении света от удаленного тела и его увеличении галактикой на переднем плане. Также авторы использовали компьютерное моделирование DiRAC HPC, что позволило в деталях разглядеть световые изменения. Данная техника была впервые задействована для обнаружения черной дыры.
По словам исследователей, их работа открывает возможность для астрономов обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.
Эта черная дыра является одной из самых больших из когда-либо обнаруженных черных дыр и это верхняя граница того, насколько большими теоретически могут стать черные дыры.
Для того чтобы выявить новый объект, специалисты применили метод гравитационного линзирования, основанный на отклонении света от удаленного тела и его увеличении галактикой на переднем плане. Также авторы использовали компьютерное моделирование DiRAC HPC, что позволило в деталях разглядеть световые изменения. Данная техника была впервые задействована для обнаружения черной дыры.
По словам исследователей, их работа открывает возможность для астрономов обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.