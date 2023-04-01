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сегодня, 10:21

Сверхмассивную черную дыру обнаружили британские астрономы

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Британские астрономы из Даремского университета c помощью гравитационного линзирования обнаружили сверхмассивную черную дыру массой примерно в 33 млрд раз больше массы Солнца, передает BFM. О работе астрономов из Даремского университета говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Эта черная дыра является одной из самых больших из когда-либо обнаруженных черных дыр и это верхняя граница того, насколько большими теоретически могут стать черные дыры.

Для того чтобы выявить новый объект, специалисты применили метод гравитационного линзирования, основанный на отклонении света от удаленного тела и его увеличении галактикой на переднем плане. Также авторы использовали компьютерное моделирование DiRAC HPC, что позволило в деталях разглядеть световые изменения. Данная техника была впервые задействована для обнаружения черной дыры.

По словам исследователей, их работа открывает возможность для астрономов обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.
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