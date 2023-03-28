В подъезде дома на улице Жуковского сожгли детскую коляску

Полицейские устанавливают личность поджигателя.

26 марта в подъезде дома №5 по улице Жуковского сгорела детская коляска. Видео горящей коляски размещено в соцсетях.«Хозяйка коляски написала заявление. Есть подозрение, что это неадекватный сосед, который уже несколько раз был пойман, когда тушил окурки сигарет о детские коляски», - говорится в посте с видео.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №6 проводит поверку по факту этого происшествия, устанавливается личность злоумышленника.Владелица коляски живет на пятом этаже и оставляла коляску в своём подъезде на первом этаже. Но, видимо, кому-то она сильно помешала.