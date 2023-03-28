Происшествия

сегодня, 11:36

В подъезде дома на улице Жуковского сожгли детскую коляску

1 841
#поджог #пожар
2

Полицейские устанавливают личность поджигателя.

Загрузка плеера
26 марта в подъезде дома №5 по улице Жуковского сгорела детская коляска. Видео горящей коляски размещено в соцсетях.

«Хозяйка коляски написала заявление. Есть подозрение, что это неадекватный сосед, который уже несколько раз был пойман, когда тушил окурки сигарет о детские коляски», - говорится в посте с видео.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №6 проводит поверку по факту этого происшествия, устанавливается личность злоумышленника.  

Владелица коляски живет на пятом этаже и оставляла коляску в своём подъезде на первом этаже. Но, видимо, кому-то она сильно помешала.  

Фото, видео - vk.com/nastlipetsk

1 841
#поджог #пожар
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лиза

50 минут назад
Ужас! Кому же помешала детская коляска?!
ответить

Еще в рубрике

В Грязинском районе спасли заблудившихся в лесу мужчину и женщину
#спасатели #УГПСС
В Грязинском районе спасли заблудившихся в лесу мужчину и женщину

36 минут назад

Происшествия
46-летний водитель попался с купленными в Москве поддельными правами
#подделка документов
3
46-летний водитель попался с купленными в Москве поддельными правами

сегодня, 11:02

Происшествия
53-летний мужчина воткнул гостье нож в шею
#убийство
2
53-летний мужчина воткнул гостье нож в шею

сегодня, 10:40

Происшествия
По факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело
#дети #трагедия
8
По факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело

сегодня, 09:49

Происшествия
В Липецком районе горел промышленный объект
#МЧС #пожар
5
В Липецком районе горел промышленный объект

сегодня, 09:16

Происшествия
Камера наблюдения сняла первые минуты после трагедии на улице Вилена Огнева
#падение с высоты
10
Камера наблюдения сняла первые минуты после трагедии на улице Вилена Огнева

вчера, 21:34

Происшествия