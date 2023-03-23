«Это попытка натянуть сову на глобус» — так адвокат экс-майора полиции назвал суд над его клиентом

В Липецке начался уголовный процесс над бывшим старшим опером отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку, обвиненным в попытке получения взятки у подозреваемого в краже и его матери.









Сразу же после того, как в отношении старшего уполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку Александра Цуканова возбудили уголовное дело по покушению на получение взятки (ст. 30, п. «б», «в» ст. 290 УК РФ), он рассказал GOROD48 свою версию произошедшего. Майор полиции участвовал в расследовании по заявлению липчанки Екатерины Севостьяновой, которая лишилась вещей, хранившихся в ее подвале после продажи квартиры семье Машковых. По ее словам, это помещение она не продавала, но когда весной 2021 года приехала за своим имуществом, обнаружила подвал вскрытым и пустым. Пропавшие вещи она оценила в 200 тысяч рублей. Часть пропавшего, по ее словам, она потом нашла на сайте «Авито».



Сам Илья Машков тогда заявил GOROD48, что



— Я его не бил, ему не угрожал. Тем более не требовал никаких денег за прекращение уголовного дела. Так как стоимость похищенного превышала 200 тысяч рублей, я не мог прекратить расследование по уголовному делу, даже если бы и хотел, ведь все процессуальные решения принимает следователь. Я чист и честен! — сказал тогда экс-полицейский GOROD48.



— Александр 14 лет добросовестно работал в уголовном розыске. На его счету более 300 раскрытий преступлений. При расследовании одного из них, он, получив сведения о совершенном преступлении, предпринял меры к розыску похищенного. А потом его действия были интерпретированы иным образом. Особо отмечу, что возбужденное без должной проверки уголовное дело стало основанием для увольнения сотрудника полиции. Такой поспешный скоропалительный подход связан исключительно с фактом огласки этой истории в СМИ и телеграмм-каналах, — добавил его адвокат Валерий Смольянинов.



В августе того же 2021 года Следственный комитет



В прошлом году дело бывшего полицейского начал было рассматривать Советский районный суд. Однако судья Наталья Демьяновская в сентябре вернула его в прокуратуру, так как нашла допущенные при его расследовании нарушения. В этом году материалы вернулись в суд, но председательствующим в процессе стала уже Екатерина Перова. Предварительные слушания по делу начались в январе, но по факту первое полноценное заседание состоялось только сегодня.



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— В материалах уголовного дела есть процессуальное решение следователя на 18 листах, где он максимально подробно, как говорится, для первоклассника, разъяснил, почему в действиях моего подзащитного отсутствует состав преступления. Однако потом это процессуальное решение было отменено. Но мой подзащитный уверен в своей правоте. Хочу сказать, что с сентября 2021 года в уголовном деле не появилось никаких новых доказательств. Сейчас происходит попытка натянуть сову на глобус, — сказал GOROD48 перед началом заседания адвокат подсудимого Валерий Смольянинов.



Сегодня представитель прокуратуры Светлана Минаева огласила обвинительное заключение, из которого следовало, что помимо 200 тысяч, которые Александр Цуканов требовал у Ильи Машкова, он еще и пытался получить 50 тысяч рублей у его матери.







«Подсудимый сфальсифицировал бланки объяснения и рапорта от своего имени о задержании и доставлении подозреваемого за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»), достоверно зная, что подозреваемый этого не совершал. На основании этого подозреваемый был помещен в камеру для административно-задержанных, а впоследствии признан виновным с назначением наказания в виде штрафа 500 рублей. С целью личной наживы подсудимый передал подозреваемому для оформления кредита в банке ВТБ сотовый телефон, который изъял у него при административном задержании. После одобрения в выдаче денежных средств они поехали в отделение банка, но после подозреваемый и его мать отказались передать деньги полицейскому. Подсудимый, испытывая личную неприязнь к подозреваемому, незаконно применил специальные средства ограничения подвижности – наручники, надев их на руки подозреваемого за его спиной, тем самым ограничив свободу его передвижения, а также причинив ему физическую боль. После чего незаконно доставил в отдел полиции и составил не соответствующий действительности рапорт о задержании подозреваемого по подозрению в совершении кражи», - такова выжимка из длинного обвинения, которое устала зачитывать представитель прокуратуры.



Уголовное дело о краже вещей гражданки Севастьяновой было, кстати, прекращено полицией за отсутствием в действиях Ильи Машкова состава преступления: он настоял на том, что считал имущество жительницы Санкт-Петербурга бесхозным. В суд ни он, ни его мать не пришли, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела без их участия. Сегодня в Советском суде Липецка началось рассмотрение резонансного уголовного дела по обвинению бывшего оперуполномоченным отдела розыска, майора полиции, 34-летнего Александра Цуканова по целому ряду преступлений — в покушении на взятку, в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, в превышении им должностных полномочий. Резонансным его сделал появившийся 29 апреля 2021 года видеоролик члена ЛДПР Дениса Власова , в котором утверждалось, что офицер полиции потребовал у жителя Липецка Ильи Машкова 200 000 рублей за не привлечение того к уголовной ответственности за обворованный подвал.Сразу же после того, как в отношении старшего уполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку Александра Цуканова возбудили уголовное дело по покушению на получение взятки (ст. 30, п. «б», «в» ст. 290 УК РФ), он рассказал GOROD48 свою версию произошедшего. Майор полиции участвовал в расследовании по заявлению липчанки Екатерины Севостьяновой, которая лишилась вещей, хранившихся в ее подвале после продажи квартиры семье Машковых. По ее словам, это помещение она не продавала, но когда весной 2021 года приехала за своим имуществом, обнаружила подвал вскрытым и пустым. Пропавшие вещи она оценила в 200 тысяч рублей. Часть пропавшего, по ее словам, она потом нашла на сайте «Авито».Сам Илья Машков тогда заявил GOROD48, что виновным в краже себя не считает . Он сообщил, что квартиру у Севостьяновой его семья купила зимой 2016 года. И что прежняя хозяйка квартиры несколько лет просила их хранить ее вещи, а потом сказала, чтобы они делали с ними все, что хотят. Машков утверждал, что на «Авито» он ничего не продавал. Чужие вещи из подвала вынес к подъезду, где их и растащили желающие. Через «Авито» он и его родные продавали свои вещи. Также Илья Машков сказал, что в кабинете отдела полиции Александр Цуканов намекал ему на то, что его дело можно урегулировать за деньги.— Я его не бил, ему не угрожал. Тем более не требовал никаких денег за прекращение уголовного дела. Так как стоимость похищенного превышала 200 тысяч рублей, я не мог прекратить расследование по уголовному делу, даже если бы и хотел, ведь все процессуальные решения принимает следователь. Я чист и честен! — сказал тогда экс-полицейский GOROD48.— Александр 14 лет добросовестно работал в уголовном розыске. На его счету более 300 раскрытий преступлений. При расследовании одного из них, он, получив сведения о совершенном преступлении, предпринял меры к розыску похищенного. А потом его действия были интерпретированы иным образом. Особо отмечу, что возбужденное без должной проверки уголовное дело стало основанием для увольнения сотрудника полиции. Такой поспешный скоропалительный подход связан исключительно с фактом огласки этой истории в СМИ и телеграмм-каналах, — добавил его адвокат Валерий Смольянинов.В августе того же 2021 года Следственный комитет снял подозрения во взяточничестве с экс-майора полиции. Но восстановиться в должности Александр Цуканов не сумел: отказное постановление отменил прокурор области Геннадий Анисимов. И дело завертелось вновь.В прошлом году дело бывшего полицейского начал было рассматривать Советский районный суд. Однако судья Наталья Демьяновская в сентябре вернула его в прокуратуру, так как нашла допущенные при его расследовании нарушения. В этом году материалы вернулись в суд, но председательствующим в процессе стала уже Екатерина Перова. Предварительные слушания по делу начались в январе, но по факту первое полноценное заседание состоялось только сегодня.— В материалах уголовного дела есть процессуальное решение следователя на 18 листах, где он максимально подробно, как говорится, для первоклассника, разъяснил, почему в действиях моего подзащитного отсутствует состав преступления. Однако потом это процессуальное решение было отменено. Но мой подзащитный уверен в своей правоте. Хочу сказать, что с сентября 2021 года в уголовном деле не появилось никаких новых доказательств. Сейчас происходит попытка натянуть сову на глобус, — сказал GOROD48 перед началом заседания адвокат подсудимого Валерий Смольянинов.Сегодня представитель прокуратуры Светлана Минаева огласила обвинительное заключение, из которого следовало, что помимо 200 тысяч, которые Александр Цуканов требовал у Ильи Машкова, он еще и пытался получить 50 тысяч рублей у его матери.«Подсудимый сфальсифицировал бланки объяснения и рапорта от своего имени о задержании и доставлении подозреваемого за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»), достоверно зная, что подозреваемый этого не совершал. На основании этого подозреваемый был помещен в камеру для административно-задержанных, а впоследствии признан виновным с назначением наказания в виде штрафа 500 рублей. С целью личной наживы подсудимый передал подозреваемому для оформления кредита в банке ВТБ сотовый телефон, который изъял у него при административном задержании. После одобрения в выдаче денежных средств они поехали в отделение банка, но после подозреваемый и его мать отказались передать деньги полицейскому. Подсудимый, испытывая личную неприязнь к подозреваемому, незаконно применил специальные средства ограничения подвижности – наручники, надев их на руки подозреваемого за его спиной, тем самым ограничив свободу его передвижения, а также причинив ему физическую боль. После чего незаконно доставил в отдел полиции и составил не соответствующий действительности рапорт о задержании подозреваемого по подозрению в совершении кражи», - такова выжимка из длинного обвинения, которое устала зачитывать представитель прокуратуры.Уголовное дело о краже вещей гражданки Севастьяновой было, кстати, прекращено полицией за отсутствием в действиях Ильи Машкова состава преступления: он настоял на том, что считал имущество жительницы Санкт-Петербурга бесхозным. В суд ни он, ни его мать не пришли, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела без их участия.