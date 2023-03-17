Вагоноремонтное предприятие «Грязи» заплатит 400 000 рублей ставшему инвалидом работнику

Грязинский городской суд взыскал с АО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи» компенсацию морального вреда за производственную травму.

Ещё 2 октября 2021 года грязинец получил травму на рабочем месте на территории площадки хранения дисков прессового отделения колесно-роликового производственного участка АО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи».



Произошел несчастный случай на производстве: во время погрузки и разгрузки колес и дисков железнодорожных вагонов при установке в металлическую конструкцию очередной партии из пяти колес произошел обрыв сварки швеллера опоры конструкции, в результате чего подкладочная рельса зажала мужчине ноги.



Мужчина был госпитализирован, а после получил вторую группу инвалидности с утратой трудоспособности в 80%.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в результате сотрудник решил взыскать моральный вред, который оценил в миллион рублей. Кроме того, он попросил взыскать с ответчика судебные расходы на оплату услуг адвоката в 30 000 рублей.



Свои требования мужчина мотивировал тем, что долгое время был вообще нетрудоспособен — он год был на больничном, перенес несколько операций и они ещё предстоят, после получения травмы находился в депрессии, в результате потерял возможность самостоятельно передвигаться, признан инвалидом, не может управлять машиной, потерял работу, не имеет возможности содержать семью.

Представитель вагоноремонтного депо признал требования частично, но сумму в миллион назвал чрезмерно большой, попросив уменьшить её в 10 раз — до 100 000 рублей. Тем более, что ранее работодатель перечислял пострадавшему выплаты в 30 000 рублей и в 15 000 рублей в качестве материальной помощи.



При этом расследование инцидента показало, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация работ по эксплуатации металлической конструкции по типу накопитель для цельно-канатных колес, не отвечающей требованиям безопасности, не имеющей технической документации. Со стороны работодателя были выявлены нарушения трудового кодекса и правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, положений о системе управления охраной труда.



В результате требования о компенсации морального вреда суд удовлетворил, но взыскал в пользу ставшего инвалидом работника не миллион, а 400 000 рублей. Требования о взыскании судебных расходов также были удовлетворены.