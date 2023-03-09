Схватил с полки и убежал: камера видеонаблюдения записала похищение бутылки коньяка

Полицейские задержали подозревамого в ограблении магазина. Им оказался 19-летний липчанин уже судимый за подобное преступление.

Ещё 26 января из магазина по улице Заводской в Липецке украли коньяк стоимостью 600 рублей.



Как сообщает пресс-служба полиции, благодаря камерам видеонаблюдения установлен подозреваемый - неработающий и ранее судимый за аналогичное преступление 19-летний липчанин.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».



Парню грозит до четырёх лет лишения свободы.