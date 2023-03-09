Происшествия

сегодня, 12:50

Схватил с полки и убежал: камера видеонаблюдения записала похищение бутылки коньяка

9 1593
#грабёж
4

Полицейские задержали подозревамого в ограблении магазина. Им оказался 19-летний липчанин уже судимый за подобное преступление.

Ещё 26 января из магазина по улице Заводской в Липецке украли коньяк стоимостью 600 рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, благодаря камерам видеонаблюдения установлен подозреваемый - неработающий и ранее судимый за аналогичное преступление 19-летний липчанин.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Парню грозит до четырёх лет лишения свободы.
9 1593
#грабёж
4

Комментарии (9)

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Алкаш

27 минут назад
На что люди спохмела готовы пойти глотал бы из горла прям у витрины а потом хоть потоп
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Евгения

47 минут назад
Всё, что воруется в супермаркетах, заложено в цену товара. Оплачивает это всё покупатель.
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Патриот

56 минут назад
Взыскать.... понять и простить.
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Inna

57 минут назад
в сша продавцы невступают в схватку с ворами на это есть полиция для чего-же нашим продавцам рисковать своей судьбой с алкашами и нариками не понятнo работая за копейки.
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а как на самом деле.

сегодня, 13:12
гражданин, в данном случае не кража, а грабёж (ещё и рецидивный). так что - будет :)
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какой кошмар

сегодня, 13:09
ммм.. коньяк..600 рублей.. это наверное целый литр был? судя по видео, ещё и в "подарочной" коробке?
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Патриот

сегодня, 13:08
Украл, выпил, в тюрьму. Советские ценности
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дайте ему

сегодня, 13:07
премию Дарвина. Это днище развития
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гражданин

сегодня, 13:03
Ничего ему не будет)))) Уголовный закон признают преступлением кражу имущества, стоимость которого превышает 2 500 рублей
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