сегодня, 12:50
Схватил с полки и убежал: камера видеонаблюдения записала похищение бутылки коньяка
Полицейские задержали подозревамого в ограблении магазина. Им оказался 19-летний липчанин уже судимый за подобное преступление.
Как сообщает пресс-служба полиции, благодаря камерам видеонаблюдения установлен подозреваемый - неработающий и ранее судимый за аналогичное преступление 19-летний липчанин.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».
Парню грозит до четырёх лет лишения свободы.
Алкаш
Евгения
Патриот
Inna
а как на самом деле.
какой кошмар
Патриот
дайте ему
гражданин