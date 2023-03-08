Сегодня в Липецке: как отпраздновать 8 марта и откуда пошёл Международный женский день

Сегодня мы расскажем вам, как достойно отметить праздник, а также восполним пробел – дочитав до конца, вы уже никогда не запутаетесь в истории 8 марта.

Погода в плюсе

Погода встречает Международный женский день плюсовыми значениями. Сегодня ждут от 2 до 4 градусов тепла. Ночью местами шёл дождь и мокрый снег, а днём осадков не ожидается.







Кому в праздник и вода за счастье

Не у всех 8 марта будет в кранах холодная вода.

С 10:00 до 20:00 РВК «Липецк» перекроет её из-за ремонтных работ на улице Пестеля, 34 и 36, а ещё в нескольких домах в районе Сокола – на Газина, 2; Заводской, 1 ст. 1, 3; Студёновской, 197.







Праздничный мюзикл

По многочисленным просьбам зрителей в праздничный день липецкая государственная филармония в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) вновь покажет мюзикл «Провинциалка».

Музыку написал композитов Чайковский – Александр, народный артист России, в прошлом ректор Санкт-Петербургской консерватории. А сюжет взят из пьесы Ивана Тургенева, автора «Отцов и детей».







В спектакле задействованы солисты филармонии, особенную торжественность придаёт выступление Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов под руководством главного дирижера Алексея Моргунова. А танцевальная пара студентов Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова Дарья Марухина и Семен Ситников привносит в спектакль акцент ностальгического романтизма.

- Это комедия положений, рассказывающая о взаимоотношениях столицы и провинции, где, конечно же, провинция выходит победителем над столицей, отрекомендовали спектакль в филармонии.

Начало в 17:00

ДК «Матырский» приглашает

Праздничный концерт в честь 8 марта пройдёт сегодня в 16:00 в Дому культуры «Матыра» (ул. Энергостроителей, 4а).

На концерте «Для милых дам» творческие коллективы Дома культуры подготовили свои самые яркие, теплые, полюбившиеся зрителями номера, а так же премьеры, поставленные специально к этому дню.







Начало в 16:00, вход свободный.

Театральный карнавал

Липецкий академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная,2) в честь Международного женского дня подготовил эксклюзивную программу «Театральный карнавал. Букет из песен и цветов».







Для виновниц торжества со специально приготовленными к празднику номерами выступят артисты театра, а также симфонический оркестр липецкой государственной филармонии, солисты филармонии, ансамбль бального танца «Гармония».

Инклюзивный спектакль

Липецкий театр драмы, что ДК «Сокол» на площади Константиновой,3 в праздничный день решил показать инклюзивный спектакль «Али баба и сорок разбойников».

В первую очередь спектакль адресован детям с отклонениями в зрении. Так же его могут навестить все желающие. Это спектакль - с закрытыми глазами. В нём через песни, звуки, запахи, тактильные ощущения, зрителей погружают в атмосферу старой арабской сказки, восточного базара и волшебной пещеры с сокровищами. Спектакль помогает зрителям разбудить воображение и фантазию, они сами смогут ощутить себя персонажами сказки, скакать на лошадях по пустыне, побывать в таинственных комнатах загадочной пещеры.



8 марта: родословная праздника



Праздник 8 марта любят все, но не все знают историю праздника, путаются, когда их просят назвать авторов идеи и т.д. Сегодня мы восполняем пробелы в знаниях.

Первая ласточка

8 марта 1908 года в Нью-Йорке прошли маршем 15 000 ткачих под лозунгом «Хлеб и розы». Их требования - повышение зарплаты и право голоса. Через год, в память об акции Соцпартия США установила Национальный женский день.







Вклад Европы

В 1910 году на 2-й Международной конференции социалисток Клара Цеткин предложила отмечать Международный женский день, чтобы добиться избирательного права для дам. 100 делегаток из 17 стран приняли предложение, но точной даты не установили.

Начало

В 1911 году США и европейские страны впервые отпраздновали женский день вместе – Германия, Австро-Венгрия, Нидерланды, Дания Швейцария. И Россия, но она тогда, как известно жила не юлианскому календарю, который опаздывал на 13 дней, поэтому в нашей стране праздник отметили 23 февраля. Какая ирония…

Отмечали праздник – свергли царя

23 февраля 1917 года (8 марта по Григорианскому календарю) в Санкт-Петербурге женщины вышли на демонстрацию. События закончились свержением царизма в ходе так называемой Февральской революции. Впоследствии большевики закрепили этот день, как женский праздник.

Выходной

А вот выходным в нашей стране день 8 марта стал только с 1966 года.

Признание

В 1975 году ООН придала празднику международный статус и начала задавать ему глобальное направление. Сегодня его отмечают в большинстве стран.

Тема-2023

У каждого 8 марта есть своя эксклюзивная тема, в 2023 году она звучит, как «ЦифровиЗАция: инновации и технологии для гендерного равенства».

Дорогие липчанки! От имени нашей редакции сердечно поздравляем вас с женским праздникам. Желаем весны, любви и красоты. А ещё – больше приятных новостей, которые вы можете найти на нашем сайте. Не забывайте даже в праздник заходить на сайт и получать необходимую информацию. Без этого современным женщинам уже никуда. С Международным женским днём! Ждём вас.