Происшествия
51 минуту назад
Ночью на улице Космонавтов 28-летнего мужчину сбила «Лада Гранта»
Мужчина госпитализирован.
2 марта около половины первого ночи на улице Космонавтов в Липецке автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 52-летний водитель, сбил 28-летнего мужчину. С места аварии его доставили в больницу.
По данным ГИБДД, это единственная дорожная авария с пострадавшим за прошедший день. Еще в 14 ДТП повреждения получили только автомобили.
По данным ГИБДД, это единственная дорожная авария с пострадавшим за прошедший день. Еще в 14 ДТП повреждения получили только автомобили.
кит