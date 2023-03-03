Ночью на улице Космонавтов 28-летнего мужчину сбила «Лада Гранта»

Мужчина госпитализирован.

2 марта около половины первого ночи на улице Космонавтов в Липецке автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 52-летний водитель, сбил 28-летнего мужчину. С места аварии его доставили в больницу.



По данным ГИБДД, это единственная дорожная авария с пострадавшим за прошедший день. Еще в 14 ДТП повреждения получили только автомобили.

