Происшествия

51 минуту назад

Ночью на улице Космонавтов 28-летнего мужчину сбила «Лада Гранта»

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#авария #ДТП
Ночью на улице Космонавтов 28-летнего мужчину сбила «Лада Гранта»

Мужчина госпитализирован.

2 марта около половины первого ночи на улице Космонавтов в Липецке автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 52-летний водитель, сбил 28-летнего мужчину. С места аварии его доставили в больницу.

По данным ГИБДД, это единственная дорожная авария с пострадавшим за прошедший день. Еще в 14 ДТП повреждения получили только автомобили. 
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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кит

30 минут назад
Похоже Пострадавший был не в состоянии найти пешеходный переход !
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