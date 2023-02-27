Пожарные спасли шесть тысяч тонн сахара

А также две надворные постройки и гараж.

Ночью 26 февраля в селе Ливенское Задонского района загорелось административное здание со складами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Четыре отделения пожарной охраны и четыре добровольца отстояли от огня шесть тысяч тонн сахара. Огонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку кабинета, а также внутреннюю отделку здания на площади триста квадратных метров.Утром 26 февраля на улице Фрунзе в Ельце горело общежитие. Огонь потушили очевидцы до прибытия пожарных. Сгорели бытовое имущество в кухне на площади три квадратных метра и внутренняя отделка стен и вещи на площади 18 квадратных метров в соседнем помещении.Днем ранее в селе Верхний Телелюй Грязинского района сгорела половина кровли жилого дома и внутренняя отделка с вещами на площади 40 квадратных метров. Пожарные не дали перекинуться огню на гараж и две надворные постройки.