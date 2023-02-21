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Елецкий городской суд признал запрещённым сайт о продаже огнестрельного оружия на Украине

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#оружие #боеприпасы
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Елецкий городской суд признал запрещённым сайт о продаже огнестрельного оружия на Украине

Суд удовлетворил иск прокурора города Ельца в защиту интересов неопределенного круга лиц.

Елецкий городской суд удовлетворил иск прокурора города Ельца в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании запрещенной информации, распространяемой на сайте в интернете.

Как сообщает пресс-служба суда, на сайте для неопределенного круга лиц была размещена информация о продаже без лицензии огнестрельного оружия на Украине и территории России – Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Информация на сайте была представлена в свободном доступе, дополнительной регистрации не требовалось, ознакомиться с содержанием сайта мог любой пользователь. Регистратор домена находится за пределами России.

«Законодательством установлена уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов (статья 222 УК РФ). Размещённая на сайте информация свидетельствует о совершении уголовно-наказуемого деяния, а также побуждает неопределенный круг лиц к совершению действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность», - отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
2 406
#оружие #боеприпасы
2

Комментарии (2)

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34 минуты назад
Боролись бы с спайсами и всякой гадость.Вся молодёжь сидит на них.Чадят как паравозы.
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Где логика?

сегодня, 10:04
Карабин, винтовку по Закону купить можно, пистолет-нет.
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