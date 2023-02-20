40-летний мужчина погиб в горящем доме

Ранним утром 18 февраля на улице Тельмана в Чаплыгине во время пожара в деревянном доме погиб 40-летний мужчина. Ещё одного человека успели спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС ПО Липецкой области.Дом сгорел полностью.Вечером 17 февраля в поселке Учхоз Усманского района горел 25-летний «Фольксваген Пассат». Очевидцы успели потушить автомобиль до прибытия пожарных.В селе Верхний Телелюй Грязинского района сгорела летняя кухня. Спасены две рядом стоящие постройки. Из огня вынесены четыре газовых баллона.Ранним утром 18 февраля жильцы дома №49/1 по улице Космонавтов в Липецке потушили пожар в подъезде на 6 этаже. Огнём повреждена внутренняя отделка и электропроводка.В Ельце на улице Аргамаченской горел деревянный дом на две квартиры. Половина строения серьезно пострадала.Ночью 19 февраля в селе Большой Хомутец Липецкого района сгорела кровля гаража. В селе Кузьминские Отвержки горела квартира в многоквартирном доме. Спасен один человек, площадь пожара составила десять квадратных метров. Вечером в селе Чечеры Добровского района сгорела кровля гаража и автомобиль «ВАЗ-2108».