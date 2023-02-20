Происшествия

сегодня, 10:45

40-летний мужчина погиб в горящем доме

1 1035
#МЧС #пожар
40-летний мужчина погиб в горящем доме
Ранним утром 18 февраля на улице Тельмана в Чаплыгине во время пожара в деревянном доме погиб 40-летний мужчина. Ещё одного человека успели спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС ПО Липецкой области.

Дом сгорел полностью.

Вечером 17 февраля в поселке Учхоз Усманского района горел 25-летний «Фольксваген Пассат». Очевидцы успели потушить автомобиль до прибытия пожарных.   

photo1676876911.jpeg

В селе Верхний Телелюй Грязинского района сгорела летняя кухня. Спасены две рядом стоящие постройки. Из огня вынесены четыре газовых баллона.

photo1676876911 (1).jpeg

Ранним утром 18 февраля жильцы дома №49/1 по улице Космонавтов в Липецке потушили пожар в подъезде на 6 этаже. Огнём повреждена внутренняя отделка и электропроводка. 

В Ельце на улице Аргамаченской горел деревянный дом на две квартиры. Половина строения серьезно пострадала.

photo1676876970.jpeg

Ночью 19 февраля в селе Большой Хомутец Липецкого района сгорела кровля гаража.  В селе Кузьминские Отвержки горела квартира в многоквартирном доме. Спасен один человек, площадь пожара составила десять квадратных метров. Вечером в селе Чечеры Добровского района сгорела кровля гаража и автомобиль «ВАЗ-2108».
1 1035
#МЧС #пожар

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Собачья жизнь

45 минут назад
Нигде спасения нет, ни Липецке, ни в деревнях. В Липецке взрываются самогонные аппараты, в деревнях горят избы. Да и бродячие собаки одолели
ответить

Еще в рубрике

На улице Рабочей погиб 44-летний мужчина
#МЧС #пожар
1
На улице Рабочей погиб 44-летний мужчина

19 минут назад

Происшествия
19-летний усманец попался с коноплёй: ближайшие 6 лет он проведёт в колонии
#наркотики
1
19-летний усманец попался с коноплёй: ближайшие 6 лет он проведёт в колонии

52 минуты назад

Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Калину»
#ПДД #нарушение #пьяная езда
9
У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Калину»

сегодня, 10:09

Происшествия
Хитрый план провалился: житель Липецка запасся поддельными правами и поехал воровать металл
#подделка документов
3
Хитрый план провалился: житель Липецка запасся поддельными правами и поехал воровать металл

сегодня, 08:39

Происшествия
Под стенами колонии задержали гражданина с запрещенным «грузом» для заключенных
#УФСИН #переброс
2
Под стенами колонии задержали гражданина с запрещенным «грузом» для заключенных

вчера, 18:48

Происшествия
Липчанку классически «развели» почти на миллион рублей на сайте частных объявлений
#Мошенничество
23
Липчанку классически «развели» почти на миллион рублей на сайте частных объявлений

вчера, 11:09

Происшествия