Происшествия
сегодня, 10:45
40-летний мужчина погиб в горящем доме
Ранним утром 18 февраля на улице Тельмана в Чаплыгине во время пожара в деревянном доме погиб 40-летний мужчина. Ещё одного человека успели спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС ПО Липецкой области.
Дом сгорел полностью.
Вечером 17 февраля в поселке Учхоз Усманского района горел 25-летний «Фольксваген Пассат». Очевидцы успели потушить автомобиль до прибытия пожарных.
В селе Верхний Телелюй Грязинского района сгорела летняя кухня. Спасены две рядом стоящие постройки. Из огня вынесены четыре газовых баллона.
Ранним утром 18 февраля жильцы дома №49/1 по улице Космонавтов в Липецке потушили пожар в подъезде на 6 этаже. Огнём повреждена внутренняя отделка и электропроводка.
В Ельце на улице Аргамаченской горел деревянный дом на две квартиры. Половина строения серьезно пострадала.
Ночью 19 февраля в селе Большой Хомутец Липецкого района сгорела кровля гаража. В селе Кузьминские Отвержки горела квартира в многоквартирном доме. Спасен один человек, площадь пожара составила десять квадратных метров. Вечером в селе Чечеры Добровского района сгорела кровля гаража и автомобиль «ВАЗ-2108».
Дом сгорел полностью.
Вечером 17 февраля в поселке Учхоз Усманского района горел 25-летний «Фольксваген Пассат». Очевидцы успели потушить автомобиль до прибытия пожарных.
В селе Верхний Телелюй Грязинского района сгорела летняя кухня. Спасены две рядом стоящие постройки. Из огня вынесены четыре газовых баллона.
Ранним утром 18 февраля жильцы дома №49/1 по улице Космонавтов в Липецке потушили пожар в подъезде на 6 этаже. Огнём повреждена внутренняя отделка и электропроводка.
В Ельце на улице Аргамаченской горел деревянный дом на две квартиры. Половина строения серьезно пострадала.
Ночью 19 февраля в селе Большой Хомутец Липецкого района сгорела кровля гаража. В селе Кузьминские Отвержки горела квартира в многоквартирном доме. Спасен один человек, площадь пожара составила десять квадратных метров. Вечером в селе Чечеры Добровского района сгорела кровля гаража и автомобиль «ВАЗ-2108».
Собачья жизнь