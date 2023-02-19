Происшествия

31 минуту назад

Липчанку классически «развели» почти на миллион рублей на сайте частных объявлений

372
#Мошенничество
Липчанку классически «развели» почти на миллион рублей на сайте частных объявлений

На сайтах продавцов все-таки не зря предупреждают не переходить в сторонние мессенджеры.

Жительница Грязинского района потеряла почти миллион рублей при покупке техники для строительства дома.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 10 февраля через сайт частных объявлений нашла оборудование для работы с цементно-песчаными растворами и пневмонагнетатель.

При этом женщина сразу совершила роковую ошибку – перешла на общение с продавцом по его просьбе в «мессенджер» и начала отправлять ему деньги не через защищённую доатавку, а напрямую на указанный счёт.

Сначала «менеджер» попросил аванс – 50 тысяч рублей и получил его. Затем потребовалось перевести уже полную сумму и доверчивая дама переправила в неизвестном направлении 900 тысяч рублей.

Мошенник понял, что доить женщину можно чуть ли не до бесконечности и начал изобретать всё новые способы. Так, он позвонил и взволнованно сообщил, что технику хотят перекупить и чтобы этого не случилось, нужно доплатить ещё 50 тысяч рублей.

Только тут в голове у жертвы что-то щелкнуло и она заподозрила неладное. Деньги она отправлять перестала, но и «продавец» перестал выходить на связь.

372
#Мошенничество

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