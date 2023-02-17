На территории зоологического заказника задержали подозреваемых в незаконной охоте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Вечером 15 февраля на территории государственного зоологического заказника «Колодецкий» был остановлен автомобиль «Нива».



«Граждане, находившиеся в салоне автомобиля, осуществляли незаконную охоту с использованием транспортного средства и с применением охотничьего огнестрельного оружия. В настоящее время по данному факту ОМВД России по Грязинскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 258 УК РФ «Незаконная охота», - сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.



Незаконная охота на особо охраняемой природной территории подлежит уголовной ответственности и влечет за собой наказание в виде штрафа до 500 000 рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет, а при причинении особо крупного ущерба – штрафа до 1 000 000 рублей или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.