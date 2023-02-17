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сегодня, 09:17

На территории зоологического заказника задержали подозреваемых в незаконной охоте

8 718
#браконьерство #охота
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На территории зоологического заказника задержали подозреваемых в незаконной охоте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Вечером 15 февраля на территории государственного зоологического заказника «Колодецкий» был остановлен автомобиль «Нива».

«Граждане, находившиеся в салоне автомобиля, осуществляли незаконную охоту с использованием транспортного средства и с применением охотничьего огнестрельного оружия. В настоящее время по данному факту ОМВД России по Грязинскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 258 УК РФ «Незаконная охота», - сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Незаконная охота на особо охраняемой природной территории подлежит уголовной ответственности и влечет за собой наказание в виде штрафа до 500 000 рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет, а при причинении особо крупного ущерба – штрафа до 1 000 000 рублей или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
8 718
#браконьерство #охота
2

Комментарии (8)

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Дознаватель

6 минут назад
Эхо, Нахождение с оружием на территории заповедников, заказников... запрещено и расценивается как незаконная охота, равно как и передвижение на транспортном средстве
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алекс

8 минут назад
Как так, так написано ж,что подозреваемые.Факт охоты можно и без туши установить.Да и пострелять без тира тоже чревато...
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Как так

19 минут назад
осуществляли незаконную охоту? У них что, лосиную тушу нашли? Нет. А через территорию заказника они с оружием могли просто проезжать. Ехали на территорию, где нахождение с оружием не запрещено. Не для охоты, а чтобы пристрелять оружие. В специальных тирах этого сделать нельзя по причине их отсутствия.
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Эхо

23 минуты назад
Остановили... ну и.... Чёт не понятно. Есть разрешение на оружие, если есть, то какие вопросы?
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Не получится

40 минут назад
ZOO, они не нанесли никакого ущерба, ничего не подстрелили.
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ZOO

53 минуты назад
А вот штраф в 1млн.руб самое что ни есть наказание! Запомнит на всю жизнь
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Правда

сегодня, 09:33
Обложили бояре простой народ,даже с ружьём покататься не дают.
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Арвид

сегодня, 09:28
Дело Рашкина живёт и побеждает. Он, кстати, условный срок получил, посмотрим, что будет простым смертным.
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