В Задонске украли пешеходную дорожку весом 472 килограмма

Пьяный мужчина увидел во дворе дома пешеходную дорожку, выложенную из металлических плит, и решил её украсть.

Задонский районный суд вынес приговор мужчине за кражу металлических плит. Как сообщает пресс-служба Задонского районного суда, 31 октября прошлого года около 23:00 пьяный мужчина увидел во дворе дома пешеходную дорожку, выложенную из металлических плит. После этого он попросил своего знакомого, находившегося неподалеку в своем автомобиле «ВАЗ-2104» помочь перенести металлические плиты в машину и отвезти их на скупку металлолома. Тот согласился. При этом помощник не знал, что плиты его знакомому не принадлежат.



Шесть плит и три фрагмента плит общим весом 472 килограмма мужчины перенесли со двора в багажник автомобиля «ВАЗ-2104». А уже на следующий день, 1 ноября похищенные плиты сдали в скупку приема лома черного металла в Задонске.



В суде мужчина признал вину и его приговорили за кражу плит к 180 часам обязательных работ, но путем сложения наказаний по этому приговору и по приговору Задонского районного суда Липецкой области от 8 декабря прошлого года ему назначено 480 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев.