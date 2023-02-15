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В Задонске украли пешеходную дорожку весом 472 килограмма

2 688
#кража
В Задонске украли пешеходную дорожку весом 472 килограмма

Пьяный мужчина увидел во дворе дома пешеходную дорожку, выложенную из металлических плит, и решил её украсть.

Задонский районный суд вынес приговор мужчине за кражу металлических плит. Как сообщает пресс-служба Задонского районного суда, 31 октября прошлого года около 23:00 пьяный мужчина увидел во дворе дома пешеходную дорожку, выложенную из металлических плит. После этого он попросил своего знакомого, находившегося неподалеку в своем автомобиле «ВАЗ-2104» помочь перенести металлические плиты в машину и отвезти их на скупку металлолома. Тот согласился. При этом помощник не знал, что плиты его знакомому не принадлежат.

Шесть плит и три фрагмента плит общим весом 472 килограмма мужчины перенесли со двора в багажник автомобиля «ВАЗ-2104». А уже на следующий день, 1 ноября похищенные плиты сдали в скупку приема лома черного металла в Задонске.

В суде мужчина признал вину и его приговорили за кражу плит к 180 часам обязательных работ, но путем сложения наказаний по этому приговору и по приговору Задонского районного суда Липецкой области от 8 декабря прошлого года ему назначено 480 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев.
2 688
#кража

Комментарии (2)

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Бабка

17 минут назад
Да ушшш, многим мешает чужое железо )) То плиты, то дверь в чужом подъезде... А закон-то, как видим, не так уж и строг.
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100%

26 минут назад
Это сделали ,, Лесные жители"
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