«Вырвал из рук и убежал»: 38-летний липчанин задержан за ограбление подростка

Подросток выходил от друга, когда из его рук вырвали телефон.





Оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции №3 задержали 38-летнего жителя города по подозрению в ограблении подростка в подъезде жилого дома на улице Юных Натуралистов.

12 февраля вышел из квартиры друга, держа в руках телефон. «В это время из другой квартиры вышел мужчина и вырвал из его рук телефон стоимостью 15 тысяч рублей и убежал», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Полицейские установили квартиру, из которой вышел грабитель, а затем отыскали и его самого. У мужчины найден телефон подростка.