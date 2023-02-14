Происшествия

24 минуты назад

«Вырвал из рук и убежал»: 38-летний липчанин задержан за ограбление подростка

93
#грабеж
«Вырвал из рук и убежал»: 38-летний липчанин задержан за ограбление подростка

Подросток выходил от друга, когда из его рук вырвали телефон.

Оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции №3 задержали 38-летнего жителя города по подозрению в ограблении подростка в подъезде жилого дома на улице Юных Натуралистов.

12 февраля вышел из квартиры друга, держа в руках телефон. «В это время из другой квартиры вышел мужчина и вырвал из его рук телефон стоимостью 15 тысяч рублей и убежал», - сообщает пресс-служба областного управления МВД. 

Полицейские установили квартиру, из которой вышел грабитель, а затем отыскали и его самого. У мужчины найден телефон подростка.



93
#грабеж

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