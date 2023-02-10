Более 2600 нарушений дорожных правил выявлены в Липецкой области за день

Зарегистрированы 22 аварии.

День 9 февраля, обошелся без аварий с пострадавшими. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей: в них повреждения получила только техника.



– За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2683 нарушения ПДД. К административной ответственности привлечены шестеро пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности – 82. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2400 случаев превышения скорости, – рассказали в ГИБДД.

