Происшествия
сегодня, 09:18
Более 2600 нарушений дорожных правил выявлены в Липецкой области за день
Зарегистрированы 22 аварии.
День 9 февраля, обошелся без аварий с пострадавшими. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей: в них повреждения получила только техника.
– За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2683 нарушения ПДД. К административной ответственности привлечены шестеро пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности – 82. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2400 случаев превышения скорости, – рассказали в ГИБДД.
– За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2683 нарушения ПДД. К административной ответственности привлечены шестеро пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности – 82. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2400 случаев превышения скорости, – рассказали в ГИБДД.
Внушаемый
Не город а взлётная полоса.
Внушаемый
Поверьте.
Директор кладбища
Гость.