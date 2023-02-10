Происшествия

сегодня, 09:18

Более 2600 нарушений дорожных правил выявлены в Липецкой области за день

6 395
#авария #ДТП
Более 2600 нарушений дорожных правил выявлены в Липецкой области за день

Зарегистрированы 22 аварии.

День 9 февраля, обошелся без аварий с пострадавшими. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей: в них повреждения получила только техника.

– За прошедшие  сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2683 нарушения ПДД. К административной ответственности привлечены шестеро пьяных водителей,  за неиспользование ремней безопасности – 82. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2400 случаев превышения скорости, – рассказали в ГИБДД.
6 395
#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Внушаемый

20 минут назад
Еще писали-ШОССЕ НЕ КОСМОС !
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Не город а взлётная полоса.

40 минут назад
Внушаемый, Безопасные и качественные дороги. Если бы в городе были лежачии полецейские этот привышений скорости небыло, особенно на не регулироемых ПЕШИХОДНЫХ переходах.
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Внушаемый

50 минут назад
2400 случаев превышения скорости за сутки !Это то что камеры зафиксировали ,а что нет ! В этом причина сверхаварийности на дорогах ! Еще в СССР на заднем борту писали-ТИШЕ ЕДЕШЬ-ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ ! А тогда и машины были не те и скорости !
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Поверьте.

52 минуты назад
Пока штрафы можно платить с 50%скидкой их ещё больше будет
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Директор кладбища

58 минут назад
Всех 2600 нарушителей срочно пересадить на самокаты, пока ко мне на ПМЖ не попали...
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Гость.

59 минут назад
ГИБДД в шоке. Сотрудников столько нет.
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