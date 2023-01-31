В Липецкой области объявлена охота на лис

Охотникам обещают выплачивать по 700 рублей за каждую убитую красную лисицу

В Липецкой области управление ветеринарии объявило вознаграждение для охотников за убийство лис – потенциальных переносчиков бешенства. За каждую тушку управление заплатит 700 рублей.



Сдавать тушки убитых лис нужно на станции по борьбе с болезнями животных. При этом необходимо иметь при себе охотничий билет и разрешение на добычу. Выплата производится при наличии составленного акта.



Как сообщили в управлении ветеринарии, в прошлом году охотники за вознаграждение добыли 2562 лисиц, в 2021 году – 2176, в 2020 году – 2528.







