Общество

сегодня, 18:10

В Липецкой области объявлена охота на лис

6 555
#охота #лисы #бешенство
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В Липецкой области объявлена охота на лис

Охотникам обещают выплачивать по 700 рублей за каждую убитую красную лисицу

В Липецкой области управление ветеринарии объявило вознаграждение для охотников за убийство лис – потенциальных переносчиков бешенства. За каждую тушку управление заплатит 700 рублей.

Сдавать тушки убитых лис нужно на станции по борьбе с болезнями животных. При этом необходимо иметь при себе охотничий билет и разрешение на добычу. Выплата производится при наличии составленного акта.

Как сообщили в управлении ветеринарии, в прошлом году охотники за вознаграждение добыли 2562 лисиц, в 2021 году – 2176, в 2020 году – 2528.



6 555
#охота #лисы #бешенство
1

Комментарии (6)

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Заставь Богу молиться!

7 минут назад
В Китае уже было воробьев асех перебили! ДАВАЙТЕ У НАС ВСЕХ КТОВ И ЛИС ПЕРЕБЬЕМ!
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Интересно

24 минуты назад
Изучайте жизнь животных. Каждая убитая лиса - плюс 20-30 мышей в сутки.
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Ага

46 минут назад
Если кто помнит, Енот полоскун.
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Если кто помнит

54 минуты назад
Недопес наполеон lll
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Земляк

сегодня, 18:18
Собак нельзя. Не гуманно. Пусть стаями ходят и кусают. А лис можно, да ещё и платят.
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Безмасочник

сегодня, 18:18
У меня во дворе лиса за петухом гналась. Но я вмешался.
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