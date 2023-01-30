Бомж-автотурист путешествовал по Черноземью на угнанных автомобилях, пока с ним не случилось ДТП в Липецкой области

В Липецкой области съехал в кювет на автомобиле «ВАЗ» 40-летний мужчина без определенного места жительства.

Как выяснилось, 40-летний бомж угнал «ВАЗ-21074» в селе Рогачевка Новоусманского района Воронежской области у местной жительницы. Сам мужчина пояснил, что таким образом путешествовал по Черноземью - угонял машины, доезжал до определенного места, потом бросал. В Липецкой области ему повезло менее – он попал в ДТП.



- По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области.

