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В Липецкой области без осадков и до -6
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, в зоне повышенного атмосферного давления - существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем она составит от -3 до -5 градусов.
День 27 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градусов мороза.