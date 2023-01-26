В Липецкой области без осадков и до -6

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, в зоне повышенного атмосферного давления - существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -10 до -15 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем она составит от -3 до -5 градусов.



День 27 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градусов мороза.