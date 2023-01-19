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30 минут назад
Строительство новой трассы между Джубгой и Сочи начнется в 2027-2028 годах
Ориентировочную дату начала строительства новой трассы озвучили 19 января в "Автодоре".
Строительство новой трассы между Джубгой и Сочи в Краснодарском крае может начаться в 2027-2028 годах, - рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.
"Мы уже в этом году начнем проектировать обход Адлера. В планах вообще построить трассу от Джубги до Сочи, и тогда от Петербурга, Москвы мы можем в Краснодар доехать через Джубгу до Сочи, пока мы рассматриваем 2027-2028 годы, без каких-либо светофоров и пересечения в одном уровне", - заявил он.
Ранее глава "Автодора" сообщал, что в рамках реализации первого этапа проекта "Южного кластера" первоочередным является решение вопроса пробок на трассе от Джубги до Сочи, по словам Петушенко, "эти 170 км от Джубги до Сочи мы сегодня едем со средней скоростью 30 км/ч - шесть часов". Федеральный проект "Южный кластер" был представлен на форуме Таврида в Крыму, - передает ТАСС.
Как заявил в конце 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, строительство дороги между Джубгой и Сочи с возведением тоннелей и эстакад потребует более 1,4 млрд рублей инвестиций.
Проект стал частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), сейчас в него входят такие проекты, как новая платная трасса Джубга - Сочи и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья, - пишут "Кубанские новости".
Ранее рассматривалось два варианта строительства трассы – горный и прибрежный. В ноябре 2021 года Петушенко сообщил, что дорога пройдет по прибрежному маршруту.
"Мы уже в этом году начнем проектировать обход Адлера. В планах вообще построить трассу от Джубги до Сочи, и тогда от Петербурга, Москвы мы можем в Краснодар доехать через Джубгу до Сочи, пока мы рассматриваем 2027-2028 годы, без каких-либо светофоров и пересечения в одном уровне", - заявил он.
Ранее глава "Автодора" сообщал, что в рамках реализации первого этапа проекта "Южного кластера" первоочередным является решение вопроса пробок на трассе от Джубги до Сочи, по словам Петушенко, "эти 170 км от Джубги до Сочи мы сегодня едем со средней скоростью 30 км/ч - шесть часов". Федеральный проект "Южный кластер" был представлен на форуме Таврида в Крыму, - передает ТАСС.
Как заявил в конце 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, строительство дороги между Джубгой и Сочи с возведением тоннелей и эстакад потребует более 1,4 млрд рублей инвестиций.
Проект стал частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), сейчас в него входят такие проекты, как новая платная трасса Джубга - Сочи и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья, - пишут "Кубанские новости".
Ранее рассматривалось два варианта строительства трассы – горный и прибрежный. В ноябре 2021 года Петушенко сообщил, что дорога пройдет по прибрежному маршруту.