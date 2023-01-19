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40 минут назад

В Японии уничтожат почти полмиллиона кур из-за вспышки птичьего гриппа

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#птичий грипп #куры #Япония

В прошлом сезоне по этой же причине забили около 10 млн птиц.

В японии около 450 тысяч кур пойдут под нож на одной из ферм из-за новой вспышки птичьего гриппа, - рассказали в администрации японского города Маэбаси в префектуре Гумма.

Ранее из-за вспышек птичьего гриппа по всей стране было принято решение о забое более 10 млн кур, что стало максимальным показателем за все время, - передает Bfm.ru.

Отмечается, что в прошлый раз, в сезон с ноября 2020 года по март 2021 года, из-за десятков вспышек птичьего гриппа было уничтожено 9,9 млн кур.
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#птичий грипп #куры #Япония

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