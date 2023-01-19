Кабмин не поддержал закон об установлении 31 декабря выходным днем

Прежде решения по данному переносу в России уже принимали, например, постановлением правительства "О переносе выходных дней в 2018 году" – тогда выходной переносили с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря.





"Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным", — говорится в документе.



Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил



Законопроект о включении 31 декабря в дни новогодних каникул внесли в декабре 2020 года депутаты от ЛДПР.



Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохранится.



Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года. Правительство РФ не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем, соответствующий документ разместили в думской электронной базе "Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным", — говорится в документе.Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил РИА Новости , что комитет рассмотрит законопроект после получения отзыва правительства России.Законопроект о включении 31 декабря в дни новогодних каникул внесли в декабре 2020 года депутаты от ЛДПР.Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохранится.Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.