сегодня, 10:03
Кабмин не поддержал закон об установлении 31 декабря выходным днем
Прежде решения по данному переносу в России уже принимали, например, постановлением правительства "О переносе выходных дней в 2018 году" – тогда выходной переносили с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря.
"Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным", — говорится в документе.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит законопроект после получения отзыва правительства России.
Законопроект о включении 31 декабря в дни новогодних каникул внесли в декабре 2020 года депутаты от ЛДПР.
Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохранится.
Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.