В России

сегодня, 10:03

Кабмин не поддержал закон об установлении 31 декабря выходным днем

125
#выходные #праздники

Прежде решения по данному переносу в России уже принимали, например, постановлением правительства "О переносе выходных дней в 2018 году" – тогда выходной переносили с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря.

Правительство РФ не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем, соответствующий документ разместили в думской электронной базе.

"Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным", — говорится в документе.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит законопроект после получения отзыва правительства России.

Законопроект о включении 31 декабря в дни новогодних каникул внесли в декабре 2020 года депутаты от ЛДПР.

Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохранится.

Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.
125
#выходные #праздники

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги»
#налоги #госуслуги
Налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги»

вчера, 15:40

В России
ЦБ РФ начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам
#рубль #валюта #экономика
ЦБ РФ начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам

вчера, 15:01

В России
Врач рассказала о наиболее распространенных симптомах онкозаболеваний
#онкозаболевания #симптомы #здровье
Врач рассказала о наиболее распространенных симптомах онкозаболеваний

вчера, 14:21

В России
В Казахстане ужесточили правила въезда и пребывания для иностранцев
#Казахстан #въезд
В Казахстане ужесточили правила въезда и пребывания для иностранцев

вчера, 13:36

В России
Новый владелец Electrolux в РФ запустит свой бренд бытовой техники
#Electrolux #бытовая техника
Новый владелец Electrolux в РФ запустит свой бренд бытовой техники

вчера, 11:59

В России
Между РФ и Белоруссией ратифицировано Соглашение о взаимном признании виз
#визы #Белоруссия
Между РФ и Белоруссией ратифицировано Соглашение о взаимном признании виз

вчера, 11:17

В России