Общество
сегодня, 15:38
В Липецке собаке сделали кесарево: удалось спасти четверых щенков
Более 700 владельцев животных обратились в государственные ветлечебницы за новогодние праздники.
Управление ветеринарии Липецкой области подвело итоги работы государственных ветслужб в новогодние праздничные дни. Всего более 700 владельцев животных обратились в государственные ветлечебницы для оказания помощи животным. Больше всего обращений было Липецке — 343.
«В Липецке за праздничные дни было проведено более 20 операций, одной из которых оказалось кесарево сечение у собаки, специалистам удалось спасти четверых щенков, еще одну экстренную операцию провели по удалению камней из мочевого пузыря у собаки», - отмечает управление ветеринарии Липецкой области.
«В Липецке за праздничные дни было проведено более 20 операций, одной из которых оказалось кесарево сечение у собаки, специалистам удалось спасти четверых щенков, еще одну экстренную операцию провели по удалению камней из мочевого пузыря у собаки», - отмечает управление ветеринарии Липецкой области.
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