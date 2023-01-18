В Липецке собаке сделали кесарево: удалось спасти четверых щенков

Более 700 владельцев животных обратились в государственные ветлечебницы за новогодние праздники.

Управление ветеринарии Липецкой области подвело итоги работы государственных ветслужб в новогодние праздничные дни. Всего более 700 владельцев животных обратились в государственные ветлечебницы для оказания помощи животным. Больше всего обращений было Липецке — 343.



«В Липецке за праздничные дни было проведено более 20 операций, одной из которых оказалось кесарево сечение у собаки, специалистам удалось спасти четверых щенков, еще одну экстренную операцию провели по удалению камней из мочевого пузыря у собаки», - отмечает управление ветеринарии Липецкой области.