Общество

сегодня, 15:38

В Липецке собаке сделали кесарево: удалось спасти четверых щенков

8 669
#животные #собака
2
В Липецке собаке сделали кесарево: удалось спасти четверых щенков

Более 700 владельцев животных обратились в государственные ветлечебницы за новогодние праздники.

Управление ветеринарии Липецкой области подвело итоги работы государственных ветслужб в новогодние праздничные дни. Всего более 700 владельцев животных обратились в государственные ветлечебницы для оказания помощи животным. Больше всего обращений было Липецке — 343.

«В Липецке за праздничные дни было проведено более 20 операций, одной из которых оказалось кесарево сечение у собаки, специалистам удалось спасти четверых щенков, еще одну экстренную операцию провели по удалению камней из мочевого пузыря у собаки», - отмечает управление ветеринарии Липецкой области.
8 669
#животные #собака
2

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

60+

14 минут назад
Людей лечить не могут может хоть собакам повезло !
ответить

Думаю

22 минуты назад
У нас медицына впереди планеты всей.
ответить

Бешеный

23 минуты назад
Что за порода собаки
ответить

Лиза

25 минут назад
Ветеринарам огромное спасибо!
ответить

Гостья

37 минут назад
Всем миром опять собирали на операцию, или как?
ответить

ольга

55 минут назад
спасибо за ваш труд, ветеринары! Тоже достаётся вам всего!!!
ответить

Ваня

56 минут назад
Это на радость нашему аномальному инопланетянину, зоозащитнику помешанному...
ответить

Частный сектор

сегодня, 15:42
Смысл?
ответить

Еще в рубрике

Липецкстат: Липецкая область – вторая по обороту розничной торговли и лидер по объему платных услуг
#статистика #торговля
1
Липецкстат: Липецкая область – вторая по обороту розничной торговли и лидер по объему платных услуг

37 минут назад

Общество
В Ельце церковь требует от своих соседей снести сараи и гаражи
#религия #конфликт
9
В Ельце церковь требует от своих соседей снести сараи и гаражи

сегодня, 14:06

Общество
Удар током едва не убил липчанку: она в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом и ожогами
#ожоги
2
Удар током едва не убил липчанку: она в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом и ожогами

сегодня, 12:44

Общество
C Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» требуют 892,8 миллиона рублей
#арбитражный суд
2
C Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» требуют 892,8 миллиона рублей

сегодня, 10:58

Общество
Перед Крещением санитарные врачи исследовали 39 проб воды: многие источники опасны из-за нитратов
#Крещение #вода
5
Перед Крещением санитарные врачи исследовали 39 проб воды: многие источники опасны из-за нитратов

сегодня, 10:19

Общество
Спасатели обследовали дно крещенской купели
#Крещение #прорубь
3
Спасатели обследовали дно крещенской купели

сегодня, 09:40

Общество