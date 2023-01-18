Мошенники стали представляться сотрудниками МФЦ

Жителей Липецкой области просят быть бдительными и не сообщать личные сведения мошенникам.

В Липецкой области мошенники представляются специалистами МФЦ и просят продиктовать конфиденциальную информацию: реквизиты банковских карт, данные для входа на портал «Госуслуги» и иные сведения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления социальной политики Липецкой области.



«Специалисты центров «Мои Документы» никогда не просят заявителей по телефону называть логин или пароль от портала госуслуг, реквизиты банковских карт, свои персональные данные, диктовать им код из SMS, или делать тестовые переводы денег», - отмечают в пресс-службе.



Жителей Липецкой области просят быть бдительными и не сообщать личные сведения мошенникам.