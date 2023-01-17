Общество
52 минуты назад
Липчан снова спасали от летучей мыши
2 496
На этот раз летучая мышь забралась в квартиру на девятом этаже на улице Петра Смородина.
16 января в период с 14:00 до 15:00 сотрудники управления ГО и ЧС города Липецка снова спасали липчан от летучей мыши.
На этот раз летучая мышь забралась в квартиру на девятом этаже в одном из домов на улице Петра Смородина.
Летучую мышь осторожно поймали и отпустили на волю.
Добавим, что летучие мыши в последнее время стали частыми гостями. 10 января летучая мышь через открытое для проветривания окно забралась в квартиру ельчанина.
А 31 декабря на номер «112» в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступил звонок с улицы Терешковой. Взволнованные липчане сообщили, что в канун Нового года в их квартиру проникла летучая мышь. Городские спасатели приехали на улицу Терешковой, поймали животное и отпустили в естественную среду обитания.
Добавим, что специалисты советуют в подобных ситуациях не паниковать. Летучие мыши питаются насекомыми, и угрозы для человека не представляют. Однако при попытке поймать животное у него может сработать инстинкт самосохранения, поэтому голыми руками делать этого категорически нельзя.
Попавшую в помещение мышь следует изолировать и дождаться, когда она успокоится. Затем надеть плотные перчатки, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не шире одного сантиметра и выпустить на улицу.
Необходимо помнить, что летучие мыши могут быть переносчиками различных заболеваний. Поэтому в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
На территории Липецкой области обитает до десятка видов летучих мышей. Четыре из них занесены в Красную книгу региона.
На этот раз летучая мышь забралась в квартиру на девятом этаже в одном из домов на улице Петра Смородина.
Летучую мышь осторожно поймали и отпустили на волю.
Добавим, что летучие мыши в последнее время стали частыми гостями. 10 января летучая мышь через открытое для проветривания окно забралась в квартиру ельчанина.
А 31 декабря на номер «112» в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступил звонок с улицы Терешковой. Взволнованные липчане сообщили, что в канун Нового года в их квартиру проникла летучая мышь. Городские спасатели приехали на улицу Терешковой, поймали животное и отпустили в естественную среду обитания.
Добавим, что специалисты советуют в подобных ситуациях не паниковать. Летучие мыши питаются насекомыми, и угрозы для человека не представляют. Однако при попытке поймать животное у него может сработать инстинкт самосохранения, поэтому голыми руками делать этого категорически нельзя.
Попавшую в помещение мышь следует изолировать и дождаться, когда она успокоится. Затем надеть плотные перчатки, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не шире одного сантиметра и выпустить на улицу.
Необходимо помнить, что летучие мыши могут быть переносчиками различных заболеваний. Поэтому в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
На территории Липецкой области обитает до десятка видов летучих мышей. Четыре из них занесены в Красную книгу региона.
2 496
Это не мышь
народные приметы