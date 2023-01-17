Общество

52 минуты назад

Липчан снова спасали от летучей мыши

2 496
#спасатели #животные
4
Липчан снова спасали от летучей мыши

На этот раз летучая мышь забралась в квартиру на девятом этаже на улице Петра Смородина.

16 января в период с 14:00 до 15:00 сотрудники управления ГО и ЧС города Липецка снова спасали липчан от летучей мыши.

На этот раз летучая мышь забралась в квартиру на девятом этаже в одном из домов на улице Петра Смородина.

Летучую мышь осторожно поймали и отпустили на волю.

Добавим, что летучие мыши в последнее время стали частыми гостями. 10 января летучая мышь через открытое для проветривания окно забралась в квартиру ельчанина.

А 31 декабря на номер «112» в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступил звонок с улицы Терешковой. Взволнованные липчане сообщили, что в канун Нового года в их квартиру проникла летучая мышь. Городские спасатели приехали на улицу Терешковой, поймали животное и отпустили в естественную среду обитания.

Добавим, что специалисты советуют в подобных ситуациях не паниковать. Летучие мыши питаются насекомыми, и угрозы для человека не представляют. Однако при попытке поймать животное у него может сработать инстинкт самосохранения, поэтому голыми руками делать этого категорически нельзя.

Попавшую в помещение мышь следует изолировать и дождаться, когда она успокоится. Затем надеть плотные перчатки, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не шире одного сантиметра и выпустить на улицу.

Необходимо помнить, что летучие мыши могут быть переносчиками различных заболеваний. Поэтому в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

На территории Липецкой области обитает до десятка видов летучих мышей. Четыре из них занесены в Красную книгу региона.
2 496
#спасатели #животные
4

Комментарии (2)

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Это не мышь

41 минуту назад
Это бетмэн
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народные приметы

48 минут назад
Жди беды!
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