Общество

сегодня, 13:31

Зимние дожди и морозы испортили дороги

17 874
#дороги
2
Зимние дожди и морозы испортили дороги

Ямочный ремонт мэрия обещает начать, как только потеплеет.

Декабрьские дожди и январские морозы делают из липецких дорог швейцарский сыр. Вот пример: переход через улицу Советскую еще вчера был ровным, а сегодня на нем появились глубокие проплешины.

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Когда такие ямы будут заделывать хотя бы литой асфальтобетонной смесью, которую можно применять даже при отрицательных температурах?

Как сообщили GOROD48 в МБУ «Управление благоустройства Липецка», ямочный ремонт на улице Советской и других дорогах выполнят, как только позволит погода. Пока температура держится ниже десяти градусов, работать даже литым асфальтом нельзя. Поэтому работники муниципального коммунального предприятия сейчас латают только аварийные ямы. Например, на сегодня запланирован ремонт участков улицы Зои Космодемьянской, Сокольского и Петровского мостов.
17 874
#дороги
2

Комментарии (17)

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Сергей

4 минуты назад
Ранее писали, что в воду возможно класть (ложить) асфальт и обосновали, что температура смеси более 200 градусов. Теперь нельзя мороз. Нет хозяина городе.
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911

4 минуты назад
Эти дороги испортить невозможно! Дорог изначально не было!!!
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А ещё

10 минут назад
Какая власть,такие и дороги.
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А ещё

26 минут назад
Ещё, автохамы которые якобы грязь с газонов по дорогам разносят.
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Липчанин

28 минут назад
Н, за что 5? Этой яме на переходе уже месяца три. И когда это у него зимние дожди были?)))))
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Правда

29 минут назад
А смолу пробовали добавлять,чтобы дождь не размывал.
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Ещё

31 минуту назад
И голуби
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Неужели нельзя устранить эти проплешины

33 минуты назад
ведь по этому пешеходному переходу наши сладенькие депутаты идут на сессию в горсовет. Будем ждать пока они свои ноги подвернут или поломают?
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Гость

34 минуты назад
Про летнюю жару, машины и пешеходов забыли написать. Дороги портит вообще все.
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Путешественник

49 минут назад
В Техасе такая же фигня при - 5.
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