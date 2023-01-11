Зимние дожди и морозы испортили дороги

Ямочный ремонт мэрия обещает начать, как только потеплеет.

Декабрьские дожди и январские морозы делают из липецких дорог швейцарский сыр. Вот пример: переход через улицу Советскую еще вчера был ровным, а сегодня на нем появились глубокие проплешины.Когда такие ямы будут заделывать хотя бы литой асфальтобетонной смесью, которую можно применять даже при отрицательных температурах?Как сообщили GOROD48 в МБУ «Управление благоустройства Липецка», ямочный ремонт на улице Советской и других дорогах выполнят, как только позволит погода. Пока температура держится ниже десяти градусов, работать даже литым асфальтом нельзя. Поэтому работники муниципального коммунального предприятия сейчас латают только аварийные ямы. Например, на сегодня запланирован ремонт участков улицы Зои Космодемьянской, Сокольского и Петровского мостов.