«Все наши социальные обязательства выполним, строительство социальных объектов продолжим»

Председатель Липецкого областного совета Дмитрий Аверов ответил на вопросы GOROD48.

Спикер областного Совета депутатов Дмитрий Аверов по образованию – инженер и экономист. Поэтому в его предновогоднем интервью нашлось место ответам, в том числе, и на вопросы, которые, кажется, прямо не связаны с его должностью. Но тем более интересен стал наш собеседник, имеющий свой взгляд на происходящее.– Год был непростым для всех. Проведение специальной военной операции поставило перед правительством области и областным Советом новые задачи. Нам пришлось в первую очередь разрабатывать и принимать законопроекты о мерах поддержки участников СВО, членов их семей. Это стало нашими приоритетами.Очень важно, что в регионе не упала экономическая активность. А она имеет большое значение с точки зрения наполняемости казны, доходов регионального бюджета, хотя весной и летом у нас были опасения, что они сократятся. В чем-то эти опасения оправдались, к сожалению, частично из-за внешнеэкономической конъюнктуры, как у металлургов. Некоторые предприятия приостанавливали свою работу. Но все они остались на плаву. Меня радует то, что трудностей по итогу даже оказалось чуть меньше, чем они планировались.– Самый значимый – это, конечно, новый корпус в областном онкодиспансере. Уже в следующем году он заработает. В Чаплыгине построили женскую консультацию и детскую поликлинику. В Липецке – детскую поликлинику на 400 посещений в смену. В Ельце стоматологическая поликлиника переехала из подвала в новое помещение. Введены в строй четыре ФАПа и два офиса врача общей практики.Еще мы построили самую современную школу – в Грязях за 1,2 миллиарда рублей. Строим новую школу в Лебедяни на 500 мест. Дети из елецкого поселка Ключ Жизни будут учиться новом школьном корпусе на 250 мест. В другом поселке под Ельцом, в Солидарности, строим ясли, в Добром – детский сад на 100 малышей. Началась глобальная перестройка бывшего ККЗ «Октябрь». Все это очень значимо в первую очередь для жителей региона. Ну и, конечно, для меня и моих коллег-депутатов.– В новом году точно нет. Я четко понимаю, что планы по доходам в 68,6 миллиарда рублей, которые мы сформировали, достаточно консервативны. Имеющийся дефицит в 22,2 миллиарда будем покрывать за счет остатков средств. Полагаю, что доходов мы все же получим больше, чем изначально запланировали. Секвестра не будет.Но возможно другое. Год от года растут наши расходные обязательства по причине активного участия региона в софинансировании федеральных программ и нацпроектов. Например, мы решили опережающими темпами выполнить свою программу по переселению липчан из аварийного жилья по состоянию на начало 2017 года. Мы на это получили дополнительные средства из федерального бюджета, добавили к ним своих 26% средств. Но в следующем году нам придется несколько раз подумать, брать ли на себя новые финансовые обязательства. На следующий год в плане исполнения бюджетных обязательств я смотрю все же оптимистично. Все наши социальные обязательства мы выполним, строительство социальных объектов, которые уже в работе, продолжим.– Считаю, что этого не случится. Правительство проводит ответственную монетарную политику и для стабилизации ситуации деньги не печатает. У нашей инфляции совершенно иные движущие факторы. Я ознакомился с федеральным бюджетом-2023 и могу сказать, что он тоже достаточно консервативный.– По инвестициям «РВК» платы концедента нет. Предприятие будет решать проблему возврата вложений в модернизацию сетей за счет тарифов, и эти расходы разделим, в конечном итоге, мы потребителей. На областной бюджет лягут расходы только по «трамвайной» концессии «Мовисты». Они серьезные – в среднем, по миллиарду в год на 20 лет.– Мы будем компенсировать концессионеру инвестиции в электротранспорт 20 лет. Не только экономисту ясно, что неплохо получить 14,5 миллиарда рублей инвестиций в ближайшие несколько лет, чтобы потом, в течение 20 лет, отдать 20 миллиардов. Не зря кто-то при обсуждении этой концессии сказал: «трамвай – в ипотеку». И это уместное сравнение. Тот, кто имеет постоянный источник дохода, берет квартиру в ипотеку под, допустим, 5% годовых, понимая, что после того, как он ее выплатит, у него останется ликвидный объект недвижимости. По этой аналогии 14,5 миллиардов на входе при сравнении с 20 миллиардами на выходе через 20 лет – это очень привлекательная история.– Да, играю. У меня на телефоне стоит специальное приложение. Сейчас вот играю на шести досках сразу. Но в силу загруженности делаю это не регулярно, поэтому порой проигрываю. А в те годы, когда времени было побольше, на 15 досках сразу играл. Так что уровень, конечно, надо повышать.– Не люблю, когда слова не подкрепляются делом, когда выступают только ради пиара. При этом некоторая часть депутатов этой фракции постоянно пытается учить своих коллег жизни. Приходится возвращать дискуссию в конструктивное русло.– Конечно, остался. На комитетах и сессиях с конструктивными предложениями может выступить любой парламентарий. Все дельное сгодится, кто бы это не предлагал. А у нас помимо «Единой России» и КПРФ есть депутаты от ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей», партии пенсионеров, объединения «Депутаты Липецка».– По всем ключевым вопросам высказываются все. Слово может взять любой. Но есть те депутаты из числа оппозиции, которые готовы говорить всегда и по любому поводу. Мои однопартийцы, очевидно, не считают для себя возможным говорить помногу ни о чем. Посмотрите на фракцию «ЕР» – это директора школ, главные врачи, руководители организаций, состоявшиеся предприниматели. Они знают цену слову и жесту. Они не нуждаются в поучениях тех, кто работает только на камеру, тем более, что их позиция почти всегда нигилистическая, направленная на отрицание.– У каждого человека – свои заботы, свои переживания. Кто-то болен и хотел бы выздороветь. А кто-то отправил в войска сына или мужа и хотел бы его скорейшего возвращения. Кому-то нужно улучшить жилищные условия или устроиться на работу. Такие мечты, которые связаны с важными вещами, должны исполняться. И именно этого я желаю всем жителям Липецкой области в Новом году.