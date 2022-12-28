Сегодня в Липецке: Северное сияние, визит суперклуба и как правильно пить вино

Сегодня последняя среда в уходящем году. Мы выяснили, что она нам приготовит.

Снег вернулся, мороз задерживается

По прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, сегодня в Липецке ожидается около нуля градусов. Новогодние морозцы пока запаздывают. Зато вернувшийся в Липецк снег припустит с новой силой. Ожидается снегопад, местами даже сильный.







12 улиц без воды

Сотрудники водоканала продолжают ремонтные работы, из-за которых с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 4, 12 по улице Вавилова; № 7 по Ворошилова; № 70 по Гагарина; № 21 по улице Новокарьерной; №№ 11, 19, 88 по улице Тельмана; №№ 3, 7, 9, 23а, 46, 46а (детский сад № 107) по улице Толстого; №№ 1, 4, 5, 7, 20, 24 по улице Шевченко, №№ 2, 4, 12, а также в частном секторе улиц Вавилова, Кротевича, Новокарьерной,Тельмана, Урицкого, Шевченко, на проезде Шишкина.

В это же время без воды останутся жители Северного Рудника на улицах Кузьминской и Северный Рудник, а также котельная МУП «Липецк Теплосеть».







Пробки

Обращаем внимание, что из-за погодных условия на дорогах вырос риск аварий. Дороги леденеют на ночь, затем на твёрдый панцирь падает снег – получается каток, по которому запросто может занести автомобиль. Из-за высокого риска аварий выше и вероятность пробок. День в Липецке начался как всегда – первые заторы уже образовались на улицах Московской, Гагарина, Неделина, на проспекте Победы. Но то ли ещё будет. Советуем перед выездом изучить маршрут в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях: возможно намеченная вами дорога давно замерла в ожидании.



Новый Год в библиотеке

Утренники сейчас происходят повсеместно, даже в библиотеках. Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) приглашает в 14:00 на «Новогодний книжный бал».



Фото областной детской библиотеки



На бал уже приглашены герои всевозможных книг, фильмов и историй. Ребятам предстоит научить восточного Джинна праздновать Новый год, рассказать Бабе-яге, как вести блог в социальных сетях и снимать популярные видеоролики, познакомиться с праздничными традициями разных стран вместе с самой знаменитой пираткой Джеки Ворон-Бей и помочь Снегурочке подготовиться к празднику. А долгожданным гостем на утреннике станет Дед Мороз, который пригласит детей на хоровод.

Северное сияние в… кукольном театре

А в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) сегодня в 10:00 покажут спектакль «Друг по имени Умка».







Постановочная группа спектакля создала удивительно добрую и красивую сказку, которую, затаив дыхание, могут смотреть даже самые маленькие зрители. Северное сияние в спектакле не отличить от настоящего, а вот полярная ночь продлится недолго. А после спектакля – ёлка, хоровод и много-много подарков.

Понять автора

Не только праздновать, но и учиться, учиться, учиться. В конце концов, у студентов сразу после Нового года сессия, да и вообще праздник знаниям не помеха.



Фото ЛОУНБ



В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) продолжаются мастер-классы филолога Ольги Дулиной. Очередное занятие будет посвящено обогащению лексикона (как это нужно молодому поколению!), умению высказываться на заданную тему. Ребятам ещё раз покажут, как ориентироваться в тексте, выявлять его уникальные художественные особенности и понимать замысел автора. Всё это очень пригодится и на экзаменах, в том числе ЕГЭ, и в жизни.

Занятие пройдёт сегодня в 17:00, участие в нём бесплатное.

Клуб Кати Гамовой в Липецке!

Сегодня свой заключительный матч в календарном 2022 году проведёт волейбольный «Липецк». Соперник – о-го-го! Многократный чемпион страны московское «Динамо».

Когда-то именно в этом клубе «зажигала» сильнейшая отечественная волейболистка XXI века Екатерина Гамова по прозвищу «Game over». Сейчас там другие лидеры, в том числе экс-бомбардир «Липецка» уроженка Становлянского района Ирина Капустина. Бывшая наша «прима» впервые сыграет против родной команды, что только придаёт интригу матчу.







И ещё. После побед липчанок на выезде в Краснодаре и Екатеринбурге вопрос о том, что именно наша команда останется аутсайдером по итогам чемпионата, скажем так, перешёл в разряд спорных. Липчанки словно обрели второе дыхания, а учитывая, что всех прямых конкуренток во втором круге нам принимать дома, мы ещё поборемся!

Как правильно охладить вино и не дать ему нагреться за столом

Мы обещали в каждом выпуске до Нового Года делится кулинарными лайфхаками и просто правилами хорошего тона. Сегодня речь пойдёт о вине. Которое нужно пить охлаждённым, но не все знают, как и до какой температуры правильно охлаждать напиток.

Роскачество привело такие данные:

Красные вина лучше охлаждать до 12 градусов (простые легкие, полусухие), а выдержанные в дубе, сложные – до 14;

Белые вина – до 10-11 градусов, плотные насыщенные сорта до 12-14.

Розовые вина – до 8-10 градусов (простые, лёгкие, полусухие), а плотные насыщенные до 12;

Игристые вина – до 7-8 (сладкие и полусладкие), а шампанское до 12;

Ликёрные вина от 8-10 (сладкие белые) до 14-16 (выдержанные красные вина).



Фото obzor.lt



Как охлаждать

Лучший способ – в специальном винном холодильнике, но это для гурманов. Но вполне пойдет и обычный. Пара часов на дверце холодильника охладит бутылку примерно до 12 градусов. Для торопыг подойдёт и морозильник, противопоказаний нет. А если обернуть бутылку смоченным в воде полотенцем, то охладится минут за 20 и будет иметь очень праздничный новогодний вид.

И очень хорошо использовать лёд, в смысле – поставить уже охлажденную бутылку среди кубиков льда. Все дело в том, что при комнатной температуре охлажденная до 8-10 градусов бутылка нагревается на пару градусов за 5 минут, а это уже – несоблюдение технологии. Поэтому лучше всё-таки лёд. Или снег.

Дорогие липчане! В среду мы всё ещё на работе, хотя всё чаще думаем о праздниках. Но и о новостях не стоит забывать. Чаще заходите на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. До встречи!