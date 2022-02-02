Коронавирус
44 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявили 1 293 случая COVID-19, 10 человек умерли
14 914
Для сравнения: 2 февраля 2021 года были выявлены 147 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 1 293 новых случая коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 100 человек госпитализировали, 247 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 94 976 случаев COVID-19, выздоровели 82 883 человека, умер 3 051 человек.
В России за сутки выявлены 141 883 случая COVID-19, госпитализирован — 17 201 человек, выздоровели — 48 426 человек, умерли — 678 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 12 128 796 случаев COVID-19, выздоровели 10 337 008 человек, умерли — 332 690 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 94 976 случаев COVID-19, выздоровели 82 883 человека, умер 3 051 человек.
В России за сутки выявлены 141 883 случая COVID-19, госпитализирован — 17 201 человек, выздоровели — 48 426 человек, умерли — 678 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 12 128 796 случаев COVID-19, выздоровели 10 337 008 человек, умерли — 332 690 человек.
14 914
Комментарии (14)
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одни плюсы
Николай
Медик
Хватит
Липчанин
Не боись
Жизнь
++верно
Житель
Наталья