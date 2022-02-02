Коронавирус

44 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявили 1 293 случая COVID-19, 10 человек умерли

14 914
#коронавирус
3
За сутки в Липецкой области выявили 1 293 случая COVID-19, 10 человек умерли

Для сравнения: 2 февраля 2021 года были выявлены 147 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 1 293 новых случая коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 100 человек госпитализировали, 247 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 94 976 случаев COVID-19, выздоровели 82 883 человека, умер 3 051 человек.

В России за сутки выявлены 141 883 случая COVID-19, госпитализирован — 17 201 человек, выздоровели — 48 426 человек, умерли — 678 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 12 128 796 случаев COVID-19, выздоровели 10 337 008 человек, умерли — 332 690 человек.
14 914
#коронавирус
3

Комментарии (14)

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одни плюсы

6 минут назад
моё мнение не изменить, тот ,кто выслушал профессора Рамина Иманова (30 ноября 2021),тот в шоке...Интересно,этот честный врач ещё жив?
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Николай

6 минут назад
И у меня вопрос - а что с прививкой? Она помогает или нет?
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Медик

8 минут назад
Липчанин, прививка не гарантия от заражения. Учи матчасть. Или смени методичку.
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Хватит

11 минут назад
Не ковид гасит людей, а таблетки, которые раздают бесплатно!!! От них такая побочка, что человек с хроническими заболеваниями просто умирает.
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Липчанин

16 минут назад
После официальной заявления о том, что у нас в области более 80 процентов привиты, как говорят, самой эффектной прививкой. Возникает вопрос, или прививка ни чего не значит, и прививаться нет смысла, или врачи занимаются, что более вероятно, мошенничество. То есть или приписывают смертность, или у нас в области медики заняты масштабно продажей липовых сертификатов
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Не боись

22 минуты назад
Умрут все. Только в разное время, и не все от вируса!
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Жизнь

22 минуты назад
Против людей идёт биологическая война на уничтожение, вы до сих пор не поняли, а все это власть поповой и голиковой
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++верно

23 минуты назад
моё мнение не изменить, ...да это ясно мне уже с 2019 года. Особенно удивляет как в очереди стоят бараны за укол и за это им предлагают стог сена. Или 10 яиц. Я такого маразматического унижения давно не видел. Акционеры и бизнес фарм компании уже готовы под плинтус положить всех людей. Хотя мы итак на уровне плинтуса. Заметьте в документах везде указан Пол . А пол ниже плинтуса. А на самом деле должен в документах указан РОД муж. или жен. Везде подмена понятий. Люди стали скотом!!!!
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Житель

26 минут назад
За день заболела почти вся Россия, как же они все заразились? Наверное из стакана общего пили.
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Наталья

27 минут назад
моё мнение не изменить, а что по-вашему ковид? Если бы вы или кто-то из ваших близких переболела ковидом и был бы на больничной койке, или не дай Бог в другом месте, вы бы так не думали. Разрушение иммунитета говорите? А у кого он есть? И с чего он будет? Делать прививку или нет, люди решение сами должны принимать, но впше мнение пусть останется вашим и только для вас.
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