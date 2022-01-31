Липецкая вечЁрка: рекордная смертность, разнос заразы по аптекам и избитый водитель

Сегодня, 31 января, стало известно, что население Липецкой области сократилось в прошлом году на 23 637 человек, что каждому третьему больному ковидом не сидится дома и что неправильно припаркованная машина грозит автохаму переломом челюсти.

Последний день января оказался богатым на новости. Так, мы узнали, что– на 3 556 человек больше, чем в 2020-м. Перекрыт рекорд самого «морового» до этого года в регионе со времени распада СССР, 2003-го, когда умерли 22 222 человека.

Утром GOROD48 сообщил, что в Усмани «82-летнего старика убило наледью с крыши». А позже Следственный комитет пришел к выводу, что «Сосульки ни при чем: 82-летний пенсионер в Усмани умер от естественных причин»: пенсионера убил сердечный приступ, а версия о падении на него наледи возникла при осмотре места, где нашли тело - пожилой мужчина лежал рядом с грудой льда.

Сегодня глава Липецка «Евгения Уваркина призвала к совести директоров УК », пообещав до конца зимы еженедельно по пятницам контролировать их работу. Эмоциональный разнос, который устроила мэр «управляшкам» ранее, не очень сказался на уборке дворов от снега – проблемными остались 130 адресов. Аутсайдеры – те же «управляшки», которые были на дне рейтингов прошлой недели: «Наш дом Липецк, «Октябрьская», «Липецкая УК». Мэр пригрозила директорам крупными штрафами от Госжилинспекции.

– Матюки не помогли. Надо было, по последней московской моде, ручку кинуть на стол и с прищуром посмотреть (как Ленин на буржуазию), – подкинул мэру идею некий Местный.

Одна из причин неповоротливости «управляшек» – отсутствие единых фиксированных тарифов на ремонт и содержание жилья для многоквартирных домов наподобие тех, по которым липчане платят за капремонт. Сами УК поднять тарифы не могут (что дало бы возможность повысить зарплаты дворникам, приобрести или арендовать технику) – общие собрания жильцов блокируют такие попытки. Разработать новые тарифы в феврале 2019 года клялся еще мэр Сергей Иванов. Потом, в декабре 2019-го, в администрации Липецка, возглавляемой уже Евгенией Уваркиной, пообещали сделать это в первом квартале 2020 года. Сейчас – первый квартал 2022 года, но тарифов как не было, так и нет.

Бивший рекорд за рекордом на прошлой неделе ковид добился своего: с завтрашнего дня «В Липецкой области приостанавливают диспансеризацию», а всех высвободившихся медиков бросают на амбулаторное обслуживание заболевших короной, ОРВИ и гриппом. Изменено и знаменитое 159-е «антиковидное» постановление областной администрации – на предприятиях и в организациях «Липчан отстранят от работы при температуре выше 37,0». Но те же заболевшие разносят заразу дальше – в региональном отделении ОНФ выяснили, что «Треть пациентов с коронавирусом сами ходят в аптеки за лекарствами». Может, потому и новых больных – под тысячу человек в последние четверо суток?

«В Липецкой области на дистанционное обучение перевели больше 17,5 тысячи школьников». Интересно, ждать ли общего карантина для подростков, как это сделали в Санкт-Петербурге, где учеников 7-11 классов переводят на дистант со 2 по 13 февраля?

Самая популярная криминальная новость сегодня: «Липчанин избил мужчину за перекрытый проезд во дворе».

– Обе стороны виноваты. Нужно уважать друг друга. Припарковать нужно было машину, так чтобы не загораживать проезд другим людям. А вдруг бы скорой помощи нужно было бы проехать. А второй участник тоже не прав. При ребенке устраивать разборки и драку это низко. Два дурака нашли друг друга! – вынесла свой приговор Ольга.