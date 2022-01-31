Происшествия

сегодня, 13:20

Липчанин избил мужчину за перекрытый проезд во дворе

26 2550
#конфликт #побои
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Липчанин избил мужчину за перекрытый проезд во дворе

Подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью будут судить.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту причинения мужчине вреда здоровью средней тяжести. Этот конфликт развернулся во дворе дома №18/2 на улице Вермишева вечером 3 февраля 2020 года. Причиной разборок автомобилистов стал перекрытый проезд во дворе.

По версии следствия, примерно в 20.10 липчанин вместе со своей гражданской женой и 4-летней дочерью приехали к дому матери женщины на автомобиле «Фольксваген Транспортёр», и он припарковал машину напротив второго подъезда. Женщина и ребёнок ушли — им нужно было всего лишь забрать у бабушки справку, а водитель остался ждать их в машине. При этом «Фольксваген» заблокировал выезд автомобилю «Ленд Ровер».

Спустя 10 минут женщина вернулась и попросила мужчину из «Фольксвагена» зайти в квартиру к тёще и забрать кое-какие вещи, что он и сделал, оставив машину в том же положении, поскольку сходить нужно было всего лишь на первый и этаж и задерживаться там он не собирался.

Пока семья собиралась выходить, и женщина обувала ребёнка, в дверь постучали. Незнакомая женщина спросила, они ли перегородили проезд её сыну. Водитель «Фольксвагена» ответил «да» и направился к своей машине. Это было примерно в 20:30.

На улице уже дожидался водитель «Ленд Ровера». Он сразу стал высказывать водителю «Фольксвагена» претензии и нецензурно выражаться. Стала ругаться и заходившая ранее в квартиру женщина.

Примерно в 20:35 из подъезда вышли и женщина с ребёнком, и только тогда водитель «Фольксвагена» проследовал к своей машине. При этом женщина с ребёнком подошла к водителю «Ленд Ровера», стала с ним ругаться и даже толкнула двумя руками в грудь.

Водитель «Фольксвагена» сел за руль и перегнал машину метров на 7-8 сторону, после чего остановился. Уже после этого водитель «Ленд Ровера» подошёл к машине и разборки продолжились.

В конце-концов словесная перепалка закончилась рукопашной. По словам потерпевшего, водитель «Ленд Ровера» нанёс ему два удара кулаками по голове, мужчина потерял равновесие и упал на бок на асфальт. Уже лежачему водитель «Ленд Ровера» нанёс ещё два удара - один ногой и один кулаком по туловищу. Водитель «Фольксвагена» попытался подняться с асфальта — последовали ещё два удара кулаком по туловищу и голове… Мужчина всё-таки встал, но его снова свалили ударом кулаком по голове.

По версии подозреваемого, он всего лишь оттащил немного в сторону скандалившую женщину за верхнюю одежду, а потом нанес только один дар по челюсти её мужу, от которого тот сразу упал. После этого все разошлись.

В результате избитому водителю «Фольксвагена» диагностировали кровоизлияние на оболочке левого глаза, кровоподтеки на веках и щеке, перелом челюсти со смещением зуба, перелом скуловой кости и другие увечья. Мужчину госпитализировали в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где он лечился в стационаре с 4 по 14 февраля 2020 года, а после ещё 15 февраля по 10 марта долечивался амбулаторно в поликлинике Горбольницы №4. 

Водителя «Ленд Ровера» теперь будут судить по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
26 2550
#конфликт #побои
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Комментарии (26)

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Есть еще категория баранов,

9 минут назад
которые паркуют свой автомобиль вторым рядом,к уже припаркованым.Одного такого парковщика предупредил: если не смогу выехать из-за припаркованного во втором ряду автомобилем,он вообще с этого места больше никогда не выедет. Пока помогло,пакуется у других авто.Интересно,в каком месте мозги и есть ли они вообще?
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Вован

9 минут назад
Я валяюсь. В таком клоповнике живут, зато машины, да не бы какие. Это же молодожёна старая.
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Пора колхозникам

14 минут назад
прекращать бросать повозки где ни попадя. И сожительница надо быть по проще , чтобы пройти 20 метров.
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Житель

14 минут назад
Двадцать минут забирали справку и выносили вещи с первого этажа? Да это минутное дело! Получил по заслугам. А парня не за что судить, двор нельзя перегораживать. А если бы скорая стояла 10 мин и ждала, когда он барахло вынесет?
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скоро и в Липецке !

15 минут назад
мэрия утвердила планировку нового микрорайона в Самаре Дворы без парковок Дворы будут закрытыми. Жильцы домов не смогут заезжать туда на машинах. Парковка тоже будет запрещена. Во дворах же будут только детские площадки и аллеи с амфитеатром. Стоянки авто обещают сделать по периметру дворов. И не все они будут бесплатными.
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При советской власти ничего не было

16 минут назад
Коммунист, Ни фольксвагенов ,ни Лэнд Роверов.Один бэушный жигуль на 100 квартирный дом.
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сомневаюсь

19 минут назад
Одним водителем больше,, думаете? вон жалобу накатал, теперь водителя на Лендровере будут судить, а этот "пострадавший" получит компенсацию и будет дальше парковаться "где хочу". Судя по тому, что тетка с ребенком кидалась на мужика из Лендровера - вся семейка хороша
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Житель

27 минут назад
Водитель ВАГа сам баран, отъехал и пропустил бы ЛР, проблем то. Но нужно было упереться рогом. Вот и получил. Но и водитель ЛР тоже должен осознавать последствия своих деяний
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ВВ

29 минут назад
..ну,если ГИБДД не работает-приходится водителям Лендроверов накзывать колхозников на лошадях...
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Одним водителем больше,

29 минут назад
который теперь машину будет правильно ставить
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