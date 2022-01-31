Треть пациентов с коронавирусом сами ходят в аптеки за лекарствами

Такие данные приводит Липецкое региональное отделение ОНФ.

Как сообщает региональное отделение ОНФ, активисты Общероссийского народного фронта провели опрос среди липчан, по результатам которого 70% опрошенных вакцинировались, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса, 37% не вакцинировались, потому что опасаются побочных эффектов, 78% липчан обращались за медицинской помощью при заболевании по телефонам региональной горячей линий или напрямую в поликлинику. Все они получили ответы на свои вопросы.



Ложкой дёгтя стали следующие результаты опроса: 57% ответивших пожаловались на отсутствие бесплатных лекарств, 55% опрошенных лекарства привозили родственники, 33% липчан с диагностированным коронавирусом самостоятельно ходили в аптеку за недостающими лекарствами, подвергая опасности других людей.



- Результаты опроса будут переданы региональному управлению здравоохранения для принятия мер, - отмечают в ОНФ.



Если на каком-то этапе получения помощи липчане столкнулись с проблемой, их просят сообщить об этом в ОНФ.