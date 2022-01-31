Коронавирус

24 минуты назад

Треть пациентов с коронавирусом сами ходят в аптеки за лекарствами

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#коронавирус
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Треть пациентов с коронавирусом сами ходят в аптеки за лекарствами

Такие данные приводит Липецкое региональное отделение ОНФ.

Как сообщает региональное отделение ОНФ, активисты Общероссийского народного фронта провели опрос среди липчан, по результатам которого 70% опрошенных вакцинировались, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса, 37% не вакцинировались, потому что опасаются побочных эффектов, 78% липчан обращались за медицинской помощью при заболевании по телефонам региональной горячей линий или напрямую в поликлинику. Все они получили ответы на свои вопросы.

Ложкой дёгтя стали следующие результаты опроса: 57% ответивших пожаловались на отсутствие бесплатных лекарств, 55% опрошенных лекарства привозили родственники, 33% липчан с диагностированным коронавирусом самостоятельно ходили в аптеку за недостающими лекарствами, подвергая опасности других людей.

- Результаты опроса будут переданы региональному управлению здравоохранения для принятия мер, - отмечают в ОНФ.

Если на каком-то этапе получения помощи липчане столкнулись с проблемой, их просят сообщить об этом в ОНФ.
3 334
#коронавирус
1

Комментарии (3)

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Этого и следовало ожидать.

7 минут назад
А что самое интересное, имея пиаркод тот же больной в лёгкой форме свободно посещает все заведения по выданному коду ранние.
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груша

8 минут назад
А кто при отсутствии близких родственников ходить должен? Сосед? Не каждый поймет, да и с соседями отношения у всех разные. Сами ползают и тетеньки и дяденьки. Стоят в общих очередях. Никого не предупреждают о диагнозе. Вот только по списку препаратов элементарно можно понять, да и провизор уточняющими вопросами все делает яснее ясного.
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Болела короной

13 минут назад
Нам с мужем врачи говорили идите покупайте витамины и тд
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