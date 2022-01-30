Почти приплыли… Шансы «Липецка» на плей-офф теперь близки к нулю

Второе поражение от «Олимпии» практически ставит крест на наших надеждах попасть в главные игры сезона.

Липецкие хоккеисты проиграли и второй домашний матч середняку Восточной конференции НМХЛ кирово-чепецкой «Олимпии», причем на этот раз счёт был и обиднее, и крупнее – 1:5.

Это при том, что в первой половине встречи наши игроки были даже чуть ближе к голу, например в первом периоде чаще соперников бросали по воротам – 13 – 9. Да и во втором отрезке моменты были. Максим Бобров не попал в пустой угол ворот, Иван Бережной опасно накатывался на чужие ворота, но промазал. Правда, и «Олимпия» не отсиживалась в обороне: гости организовали два чистых выхода один на один с нашим Кириллом Ершовым, но вратарь выручил. А третья дуэль форварда «Олимпии» против голкипера называлась уже буллитом.

Да, липчане могут сетовать на судейство в этом эпизоде. «Олимпиец» Никита Кузнецов рвался вперёд, Павел Копытин не особенно успел ему и помешать, форвард даже бросил по воротам, но московский судья Александр Локтев решил наказать нашу команду «высшей мерой». Штрафной бросок вызвался исполнить Максим Пиков, который и открыл счёт в матче аж на 38-й минуте.

Безупречный до этого Ершов, видимо, так расстроился, что следом пропустил «бабочку» - 0:2.

В третьем периоде гости уже откровенно доминировали на площадке и вдвое увеличили разрыв в счёте. Шайбу престижа у липчан за две с небольшим минуты до сирены при счёте 0:4 забросил Бобров. Но даже в оставшееся время «Олимпия» смогла отличиться ещё раз.

Напомним, в первой игре наша команда уступила – 1:3.

В турнирной таблице у нас всё печально. До плей-офф мы не дотягиваем ровно одну строчку, отставая от занимающего 8-ю строчку саратовского «Кристалла» на одно очко. При этом у волжан имеются аж 4 (!) игры в запасе. Отрыв от 7-х «Тверичей» и вовсе 7 баллов при тех же 4-х играх в «заначке» у конкурента. В плей-офф наша команда, скорее всего, не выйдет.

1 и 2 февраля липчан ждут матчи с ещё более серьёзным соперником – «Прогрессом» из Глазова, идущим на 3-м месте. И по традиции этого сезона игры вновь пройдут без зрителей.

МХК «Липецк» - «Олимпия» - 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Шайбы: Пиков, 37:11 (0:1-булл.). Шиврин (Пиков), 38:28 (0:2). В.Зиновьев (Заналиев, Н.Кузнецов), 48:46 (0:3). Тунхузин (Т.Пономарёв), 55:22 (0:4-бол.). М.Бобров (Д.Болдырев, Бережной), 57:41 (1:4). Лужанский, 58:49 (1:5).

Штраф: 10 (П.Н.Копытин-4, Трухачёв-2, Д.Зайцев-2, И.Попов-2) - 12 (Заналиев-2, И.Смирнов-2, Перевалов-2, Е.Волков-2, команда-2, Н.Кузнецов-2).

Вратари: К.Ершов - Тулепов.

Броски: 44 (16+15+13) - 37 (9+18+10). Вбрасывания: 24 - 41.

Судьи А.Локтев (Москва), В.Симонов, Н.Зубаков (оба - Липецк).

29 января. Липецк. СК «Звёздный». Без зрителей.