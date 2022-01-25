Общество

сегодня, 16:04

На пустыре в микрорайоне «Европейский» концессионер построит школу на 1224 места

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#школа
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На пустыре в микрорайоне «Европейский» концессионер построит школу на 1224 места

Администрация Липецка передала областной администрации под строительство школы участок площадью 29 тысяч кв. м.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета приято решение передать земельный участок кадастровой стоимостью 48 млн рублей в микрорайоне «Европейский» в собственность областной администрации под строительство школы на 1224 места.

Этот земельный участок площадью 29 тысяч кв.м. находится на углу улиц Кривенкова и Свиридова. Глава Липецка Евгения Уваркина считает, что понадобится пять миллионов рублей для его освобождения от навалов грунта и мусора и еще 15 миллионов – на вынос с территории участка электросетей.

Школу в «Европейском» будет строить некий неназванный концессионер. Для воплощения проекта в жизнь он получит финансирование из федерального бюджета, который станет концедентом. Строительство должно закончится в декабре 2024 года, после чего новостройка перейдет в собственность муниципалитета.

Также на этом заседании выяснилось, что администрация области хотела бы построить к концу 2024 года в Липецке новые школы в микрорайонах «Елецкий» и «Звездный».  
6 636
#школа
2

Комментарии (6)

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Ведь

2 минуты назад
На Опытной детей в школе так много что учатся в 3 смены а строительство начинать и не думают все откладывают. Уважаемый Афанасьев обратите внимание на это ведь Вы обещали начать строительство в 2022 году
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Местный пешеход

10 минут назад
Жадность, ты районы перепутал
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Mikl

41 минуту назад
По опыту в Липецке якобы инвесторы начинают инвестиции в билеты городского автотранспорта и грабят денежные средства пассажиров и затем смываются с награбленным а пассажиры должны якобы банкротятся в непонятный банк а хотя транспортные карты являются собственностью Липецкого автотранспорта. Сто тысяч пострадавших отправляют в банк непонятный и нет его в Липецкой области и пострадавшим через почту отправлять и платить и почте и адвокатам в этот банк. Более того еще ни один банк не возвратил в России при банкротстве.
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Сергей

47 минут назад
Жадность, ЗРИШЬ В КОРЕНЬ.
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Сергей

48 минут назад
Школы, дет.сады, а так же за место всего остального, места для дополнительного дошкольного образования, и школьного, минискверы, для прогулок, скейтплощадки, а то нынче на один километр пива легче найти чем все остальное, даже пироженое зайти с чаем попить с ребенком негде.....
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Жадность

сегодня, 16:21
На месте Леруа отлично смотрелась бы школа
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