На пустыре в микрорайоне «Европейский» концессионер построит школу на 1224 места

Администрация Липецка передала областной администрации под строительство школы участок площадью 29 тысяч кв. м.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета приято решение передать земельный участок кадастровой стоимостью 48 млн рублей в микрорайоне «Европейский» в собственность областной администрации под строительство школы на 1224 места.



Этот земельный участок площадью 29 тысяч кв.м. находится на углу улиц Кривенкова и Свиридова. Глава Липецка Евгения Уваркина считает, что понадобится пять миллионов рублей для его освобождения от навалов грунта и мусора и еще 15 миллионов – на вынос с территории участка электросетей.



Школу в «Европейском» будет строить некий неназванный концессионер. Для воплощения проекта в жизнь он получит финансирование из федерального бюджета, который станет концедентом. Строительство должно закончится в декабре 2024 года, после чего новостройка перейдет в собственность муниципалитета.



Также на этом заседании выяснилось, что администрация области хотела бы построить к концу 2024 года в Липецке новые школы в микрорайонах «Елецкий» и «Звездный».

