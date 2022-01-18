Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 18 января. Сегодня в Липецке ветрено и снежно. Карта мобильных радаров на улицах города. Липчан просят не терпеть произвол коммунальщиков. Где теперь получать деньги на школьную форму? К полуночи верующих ждут у крещенских купелей. Врачи рекомендуют оценить все риски.

Пост хорошего настроения



Начать день с позитива помогут вдохновляющие открытки: счастье – это просто.











Погода



В Липецке облачно, днем небольшой снег, от -1 до -3 градусов. Ветер южный, 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.



День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.





Дороги



Водителям стоит обратить внимание на список точек работы мобильных «гаишников».









Коммуналка









Мужской десерт



Наш постоянный со-автор Артем делится рецептом очередной вкусняшки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем (@artem.big1984)





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



18 января 1867 года родился Серафим Бубнов. Появился на свет в крестьянской семье, с большими трудностями прокладывал себе дорогу к высшему медицинскому образованию. В 1891 году окончил с отличием Московский университет. Сразу же ушёл на трудное поприще земского врача.



Холерная эпидемия в Липецком уезде, в которой принял своё «первое боевое крещение» Серафим Иванович появилась в июле 1892 года. В начале в селах Головщино и Грязи, затем болезнь переходила от одного населённого пункта к другому. Бубнов находился в селе Грязи до 10 октября 1892 года. Под его руководством было организовано лечение холерных больных. Помещения, в основном это были сараи, бараки и риги, приспосабливали под палаты, которые дезинфицировали хлорной известью. С приходом холодов помещения утепляли. За время пребывания Бубнов неоднократно выписывал чистый березовый деготь, карболовую кислоту, сулему и другие лекарства болеющим. В компетенции Бубнова был и наём медицинских специалистов и рабочих, о чём он уведомлял Земскую управу. Личные вещи умерших по его распоряжению безжалостно сжигались, родственникам в таких случаях выплачивали компенсацию. Бубнов решает остаться навсегда в Липецком уезде и подает заявление об определении его на вакантную должность второго врача при Липецкой земской больнице.



Наряду с медицинской работой он принимал активное участие в работе общественных организаций дореволюционной России, стремился к повышению культурного уровня населения. В борьбе с холерной, дифтерийной и другими эпидемиями забывал личную жизнь и опасность. Войдя «на заре антисептического периода» в Липецкую больницу, где из-за экономии стены красились в темные цвета, где выдавалось бельё в минимальном количестве, даже в родильное отделение, Серафим Иванович, превращает её в образцовый центр хирургической деятельности Липецкого уезда, где и прошла его профессиональная деятельность. Через его руки прошло до 200 000 больных; им сделано, не говоря о мелких, 4000 крупных операций». В годы Гражданской войны, в общей разрухе доктор Бубнов оставался бессменным часовым на своём посту, являясь для младших сотрудников примером бескорыстной преданности своему делу.





Не болей!



Во вторник в Липецке будут работать шесть мобильных центров вакцинации. Прививки от COVID-19 делают бесплатно.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Жалобы на коммунальщиков



В Липецке начала работу горячая линия «ЖКХ Контроль». Обращения жители области могут направлять на электронный адрес: Центр общественного контроля в сфере ЖК



Чемоданное настроение



Если ваш отпуск выпадает не на высокий сезон, а Крым вам милее Турции – есть шанс отдохнуть с кешбэком.









Детские выплаты









Жорик ждет









Ночные купания



С крещенскими морозами в этом году повезло – их нет. А вот опасность заболеть – всегда есть.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Тем временем врачи бьют тревогу: в ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. А их –



Берегите себя!

Начать день с позитива помогут вдохновляющие открытки: счастье – это просто.В Липецке облачно, днем небольшой снег, от -1 до -3 градусов. Ветер южный, 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.Водителям стоит обратить внимание на список точек работы мобильных «гаишников».Наш постоянный со-автор Артем делится рецептом очередной вкусняшки.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.18 января 1867 года родился Серафим Бубнов. Появился на свет в крестьянской семье, с большими трудностями прокладывал себе дорогу к высшему медицинскому образованию. В 1891 году окончил с отличием Московский университет. Сразу же ушёл на трудное поприще земского врача.Холерная эпидемия в Липецком уезде, в которой принял своё «первое боевое крещение» Серафим Иванович появилась в июле 1892 года. В начале в селах Головщино и Грязи, затем болезнь переходила от одного населённого пункта к другому. Бубнов находился в селе Грязи до 10 октября 1892 года. Под его руководством было организовано лечение холерных больных. Помещения, в основном это были сараи, бараки и риги, приспосабливали под палаты, которые дезинфицировали хлорной известью. С приходом холодов помещения утепляли. За время пребывания Бубнов неоднократно выписывал чистый березовый деготь, карболовую кислоту, сулему и другие лекарства болеющим. В компетенции Бубнова был и наём медицинских специалистов и рабочих, о чём он уведомлял Земскую управу. Личные вещи умерших по его распоряжению безжалостно сжигались, родственникам в таких случаях выплачивали компенсацию. Бубнов решает остаться навсегда в Липецком уезде и подает заявление об определении его на вакантную должность второго врача при Липецкой земской больнице.Наряду с медицинской работой он принимал активное участие в работе общественных организаций дореволюционной России, стремился к повышению культурного уровня населения. В борьбе с холерной, дифтерийной и другими эпидемиями забывал личную жизнь и опасность. Войдя «на заре антисептического периода» в Липецкую больницу, где из-за экономии стены красились в темные цвета, где выдавалось бельё в минимальном количестве, даже в родильное отделение, Серафим Иванович, превращает её в образцовый центр хирургической деятельности Липецкого уезда, где и прошла его профессиональная деятельность. Через его руки прошло до 200 000 больных; им сделано, не говоря о мелких, 4000 крупных операций». В годы Гражданской войны, в общей разрухе доктор Бубнов оставался бессменным часовым на своём посту, являясь для младших сотрудников примером бескорыстной преданности своему делу.Во вторник в Липецке будут работать шесть мобильных центров вакцинации. Прививки от COVID-19 делают бесплатно.В Липецке начала работу горячая линия «ЖКХ Контроль». Обращения жители области могут направлять на электронный адрес: Центр общественного контроля в сфере ЖК oklo48@mail.ru или сообщать по телефону: 22-02-41 с 10.00 до 13.00 ежедневно по 28 января.Если ваш отпуск выпадает не на высокий сезон, а Крым вам милее Турции – есть шанс отдохнуть с кешбэком.С крещенскими морозами в этом году повезло – их нет. А вот опасность заболеть – всегда есть.Тем временем врачи бьют тревогу: в ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. А их – множество! Берегите себя!