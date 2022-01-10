11-летняя девочка пропала в Ельце

В Ельце ищут 11-летнюю Алину Рязанову. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Липецкая область", Алина сегодня утром ушла из дома на улице Костенко и до сих пор ее местонахождение не известно.



Всех, кто что-либо знает о том, где находится ребенок просят связаться с полицией или волонтёрами.

