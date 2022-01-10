Происшествия

сегодня, 18:38

11-летняя девочка пропала в Ельце

6 1810
#пропавшие без вести
1
11-летняя девочка пропала в Ельце
В Ельце ищут 11-летнюю Алину Рязанову. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Липецкая область", Алина сегодня утром ушла из дома на улице Костенко и до сих пор ее местонахождение не известно.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится ребенок просят связаться с полицией или волонтёрами.
6 1810
#пропавшие без вести
1

Комментарии (6)

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Мент

59 секунд назад
Полиции пофигу на вас. Дело спасения утопающих-дело рук самих утопающих.
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Марья Искуссница

5 минут назад
Скоро увидеть полицейских мы сможем только в кино. У нас под окнами Юго-западный отдел, так они утром стекаются в свою избушку за высоким забором с колючей проволокой, а вечером растекаются. Кучками покурят, сбегают к киоскам и красота. Ну иногда поймают в Пятерочке воришку с зубной пастой. Так что бардак у нас отменный и детей похищают, и постоянно ДТП с детьми происходят. А эти ребятки кругленькие сидят в тёплых кабинетиках. Страшно за детей.
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Либерал

24 минуты назад
Липчанин, хочешь что бы за всеми силовики следили? В ГУЛАГ захотел?
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Липчанин

46 минут назад
Как я понял система силовиков только сильна на митингах людей хватать и друг друга нахваливать что медальки и звёздочки получать
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Сергей Чёс

сегодня, 18:48
Весна скоро..
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?

сегодня, 18:47
Да что там происходит в Ельце???
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