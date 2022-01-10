Происшествия
сегодня, 18:38
11-летняя девочка пропала в Ельце
6 1810
В Ельце ищут 11-летнюю Алину Рязанову. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Липецкая область", Алина сегодня утром ушла из дома на улице Костенко и до сих пор ее местонахождение не известно.
Всех, кто что-либо знает о том, где находится ребенок просят связаться с полицией или волонтёрами.
Всех, кто что-либо знает о том, где находится ребенок просят связаться с полицией или волонтёрами.
6 1810
Мент
Марья Искуссница
Либерал
Липчанин
Сергей Чёс
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