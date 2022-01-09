Липчанин пойдет под суд за центнер конопли

1825 растений могут обойтись ему лишением свободы более чем на 10 лет.

Следственным отделом МО МВД России «Чаплыгинский» в суд направлены материалы уголовного дела по обвинению 32-летнего липчанина сразу в двух преступлениях по ч. 2 ст. 228 и п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ за хранение и культивирование наркосодержащих растений.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, несостоявшийся драгдилер в Чаплыгинском районе на участке местности в нескольких километрах от автодороги «Липецк-Чаплыгин» выращивал коноплю. В сентябре 2021 года преступную деятельность мужчины пресекли наркополицейские. Они изъяли 1825 кустов конопли, что подтвердил позже эксперт. Общая масса растений составила почти 99 килограммов.Санкцией ч.2 ст.228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а по ч.2 ст. 231 УК РФ – до восьми лет лишения свободы.