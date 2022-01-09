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Липчанин пойдет под суд за центнер конопли

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#наркотики #полиция
Липчанин пойдет под суд за центнер конопли

1825 растений могут обойтись ему лишением свободы более чем на 10 лет.

Следственным отделом МО МВД России «Чаплыгинский» в суд направлены материалы уголовного дела по обвинению 32-летнего липчанина сразу в двух преступлениях по ч. 2 ст. 228 и п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ за хранение и культивирование наркосодержащих растений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, несостоявшийся драгдилер в Чаплыгинском районе на участке местности в нескольких километрах от автодороги «Липецк-Чаплыгин» выращивал коноплю. В сентябре 2021 года преступную деятельность мужчины пресекли наркополицейские. Они изъяли 1825 кустов конопли, что подтвердил позже эксперт. Общая масса растений составила почти 99 килограммов.

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Санкцией ч.2 ст.228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а по ч.2 ст. 231 УК РФ – до восьми лет лишения свободы.
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#наркотики #полиция

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