38 минут назад
За сутки коронавирусом заболели 116 липчан, а выздоровели – 38
8 человек скончались от COVID.
За минувшие сутки COVID официально был выявлен у 116 жителей Липецкой области, выздоровевших заметно меньше – 38 человек. 8 земляков скончались от напасти последних лет. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 84 291 липчанина, из которых полностью выздоровели 77 928, умерли 2 836.
Согласно официальным данным, вакцинацию прошли почти 700 тысяч липчан.
В целом по России статистика коронавируса за минувшие сутки такова: заболели – 15 903 человека, выздоровели – 27 071, умерли – 834.
Еще в рубрике
30.12.2021 10:17Здоровье