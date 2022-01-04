Здоровье

38 минут назад

За сутки коронавирусом заболели 116 липчан, а выздоровели – 38

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#Коронавирус
За сутки коронавирусом заболели 116 липчан, а выздоровели – 38

8 человек скончались от COVID.

За минувшие сутки COVID официально был выявлен у 116 жителей Липецкой области, выздоровевших заметно меньше – 38 человек. 8 земляков скончались от напасти последних лет. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 84 291 липчанина, из которых полностью выздоровели 77 928, умерли 2 836.

Согласно официальным данным, вакцинацию прошли почти 700 тысяч липчан.

В целом по России статистика коронавируса за минувшие сутки такова: заболели – 15 903 человека, выздоровели – 27 071, умерли – 834.

387
#Коронавирус

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