Общество

22 минуты назад

2021 год в вопросах GOROD48

168
#Говорит Липецк
1
Весь год мы задавали вам вопросы. Интересовались всем: от цен на бензин, до политических предпочтений. В конце уходящего года мы собрали ваши самые интересные ответы.
168
#Говорит Липецк
1

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